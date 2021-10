Home

Musica – “Malamore” è il nuovo singolo dell’artista livornese Karto

17 Ottobre 2021

Livorno 17 ottobre 2021

“Malamore” è il nuovo singolo, del cantautore rock livornese KARTO, distribuito da (R)esisto.

Il brano è registrato, mixato e masterizzato da Nicola Fantozzi al Level Mastering Studio di Bologna.

“Malamore”, è il rifacimento del brano scritto ed interpretato, nel 1977, dal cantautore romano Enzo Carella, tratto dall’album “Vocazione”, che riscosse un notevole successo radiofonico

Il brano oggi viene riproposto in chiave rock.

Karto stravolge completamente la struttura del brano e introduce un nuovo arrangiamento che trasporta la canzone in sonorità underground, caratterizzate da un ritmo incessante, chitarre distorte e spigolose.

Così il cantautore livornese presenta il nuovo singolo:

è un brano che ho amato sin dal primo ascolto, in cui ho sempre avvertito l’energia del testo e della melodia e, contestualmente, il desiderio di spingere tale energia ancora più su. Per cui l’ho eseguito come lo sentivo io.

Chitarrista, cantante e compositore livornese, Giovanni F. Cartei, in arte KARTO, nel 2007 si trasferisce a Londra dove entra nel circuito musicale della city suonando la chitarra con diverse bands e, con la più significativa, The Hyenas, incide un EP “Whiskey and Blood” per l’etichetta indipendente londinese Big Trash Records. Nel 2008, sempre con The Hyenas si esibisce al celebre Wakestock Festival, nell’ Oxfordshire – UK, come opening act per il concerto dei Funeral For a Friend e di Mark Ronson.

Dopo un tour in veste di chitarrista turnista negli USA, terminato nel 2010, torna a Londra e per l’anno a venire, nel 2011 pubblica, per l’etichetta londinese LC Recording, un singolo strumentale intitolato “Lonely Days”.

Nel periodo seguente scrive, compone e registra, agli Scream Studios di Londra, il materiale da cui prenderanno forma i dieci brani racchiusi nel suo album d’esordio intitolato “Give Me My Rock’n’Roll Back”; album, peraltro, da lui quasi integralmente suonato e cantato in inglese, pubblicato, in Italia, nel 2016, da CRAMPS Music e distribuito da EDEL Italy.

Nel Giugno del 2017 Virgin Radio Italia sceglie KARTO per farlo suonare, con la sua band, al MEDIMEX Festival di Bari come apertura al concerto della superstar americana IGGY POP nell’unica data italiana del suo Posto Depression Tour, dopo aver selezionato al primo posto, nella classifica dei brani di artisti italiani, il suo singolo “The Rocknrollest” estratto, appunto, dall’ album “Give Me My Rock’n’Roll Back”.

Nella primavera del 2019, in sella alla sua Harley-Davidson, il rocker ha un gravissimo incidente stradale che lo costringe ad una lunga pausa forzata.

Nel febbraio 2020 esce il suo primo singolo cantato in italiano, sempre da lui stesso scritto e composto, dal titolo “Guardami”, a cui segue, nel novembre dello stesso anno un altro singolo intitolato “Mi Faccio Te”, entrambi pubblicati da Materiali Musicali e distribuiti da (R)esisto Distribuzione.

