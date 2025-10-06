Musica oltre l’orario notturno, scatta la denuncia
Castiglioncello (Rosignano Marittimo, Livorno) 6 ottobre 2025 Musica oltre l’orario notturno, scatta la denuncia
Al termine di alcuni accertamenti scaturiti da alcune segnalazioni, i Carabinieri della Stazione di Castiglioncello hanno denunciato in stato di libertà all’A.G. labronica per violazione della normativa in materia di intrattenimenti musicali un 60enne in qualità di legale rappresentante di un’impresa che gestisce un locale pubblico all’interno della Pineta Marradi.
I militari hanno infatti appurato che, durante una notte dell’ultimo fine settimana di settembre, non sarebbe stata rispettata la normativa in materia di intrattenimenti musicali, contravvenendo alle prescrizioni relative all’orario prestabilito da non sforare per la diffusione di musica all’aperto.