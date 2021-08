Home

Musica – Questa sera Nada canta a Livorno sul palco di Cortomuso

26 Agosto 2021

Livorno 26 agosto 2021

Sarà la livornese Nada, accompagnata dal chitarrista Andrea Mucciarelli, a esibirsi nella settima serata del CORTOMUSO FESTIVAL, l’evento di musica indie pop dal vivo che dal 20 agosto sta animando l’Ippodromo Caprilli di Livorno.

L’appuntamento è per oggi, giovedì 26 agosto alle 21:30. L’esibizione del Nada Duo riprenderà il concerto del “Nada Trio” che sia nel 1994 che nel 2017 aveva visto la collaborazione di Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti, chitarra e contrabbasso degli Avion Travel. Nada riproporrà buona parte dei due lavori musicali accompagnata da Andrea Mucciarelli, talentuoso chitarrista della scuola jazz/blues senese. Lo spettacolo comprende brani come “Sul porto di Livorno” di Piero Ciampi, la popolare “Ma che freddo fa”, grandi successi come “Amore disperato” e “Il cuore è uno zingaro”, classici della tradizione popolare come “Maremma” e “Malachianta” fino alle canzoni più recenti di cui Nada è anche autrice.

L’ARTISTA. Nada, al secolo Nada Malanima, esordisce appena quindicenne al Festival di Sanremo nel 1969 per poi vincerlo nel ‘71 con “Il cuore è uno zingaro”. Protagonista indiscussa della musica italiana, artista dalla classe e dalla sensibilità uniche, fin dai suoi esordi firma alcuni dei grandi successi italiani divenuti internazionali. Cantante, autrice, attrice e scrittrice è reduce dal successo del film tv sui suoi esordi, trasmesso recentemente su RaiUno. Il suo ultimo disco, uscito nel 2019 per Woodwarm Label, s’intitola “È un momento difficile, tesoro” ed è stato prodotto da John Parish (già produttore di PJ Harvey, Eels, Giant Sand, Afterhours e altri).

