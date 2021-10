Home

Musica – Riapre il The Cage, l'annuncio tramite social. Tornano i concerti

17 Ottobre 2021

Musica – Riapre il The Cage, l’annuncio tramite social. Tornano i concerti

Livorno 17 ottobre 2021

Riapre il The Cage, l’annuncio tramite social. Tornano i concerti e si torna a ballare.

La capienza come da norme covid sarà: 50% al chiuso e al 75% all’aperto

“Sabato 27 Novembre 2021 – The Cage is Open … e non c’é miglior modo di annunciarlo salutando coloro che in questi lunghi 20 mesi hanno comunque fatto vivere le mura e il giardino del nostro amato Teatrino. Grazie Compagnia Mayor Von Frinzius, siamo sicuri che la strada che percorreremo insieme é appena iniziata”.

