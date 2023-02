Home

1 Febbraio 2023

Milano, 1 febbraio 2023 – MUSICA – Sanremo, i Modà sul palco con “Lasciami”

Milano, 1 febbraio 2023. Mancano pochi giorni all’inizio del Festival della Canzone Italiana e i MODÀ sono pronti per tornare sul palco del Teatro Ariston con l’inedita “LASCIAMI”, brano scritto da Kekko Silvestre (pubblicato su etichetta K1078 Edizioni Musicali).

“Lasciami – racconta Kekko Silvestre – è la canzone più sincera che potessi scrivere. La depressione non la puoi raccontare a chi non la conosce, ma puoi comunque condividerla con chi come te la vive.

Per questo ho preso coraggio e ho deciso di condividere quello che ho passato e che sto passando.

Credo che la depressione viva dentro ognuno di noi e non so quanto si possa superare definitivamente.

Di sicuro ho capito che bisogna essere forti cercando di cambiare i punti vista. Ho paura? Si. Ma ho imparato che oltre le paure ci sono le cose più belle”.

