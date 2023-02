Home

MUSICA – Sanremo, i Modà sul palco con Le Vibrazioni. Nella serata delle cover canteranno "Vieni da me"

1 Febbraio 2023

MUSICA – Sanremo, i Modà sul palco con Le Vibrazioni. Nella serata delle cover canteranno “Vieni da me”

Livorno 1 febbraio 2023 – MUSICA – .

Mancano pochi giorni all’inizio del Festival della Canzone Italiana e i MODÀ sono pronti per tornare sul palco del Teatro Ariston.

I Modà oltre a cantare il loro inedito “Lasciami”, brano scritto da Kekko Silvestre duetteranno anche della serata dedicata alle cover

Sarà di certo un appuntamento all’insegna del rock milanese quella che vedrà protagonisti i MODÀ e LE VIBRAZIONI in una inedita versione orchestrale di “VIENI DA ME”, brano pubblicato nel 2003 dalla band capitanata da Francesco Sarcina e diventato in breve tempo un vero e proprio classico della musica italiana.

Così Francesco Sarcina ha commentato questa collaborazione sanremese: “Siamo felici che i Modà abbiano scelto di portare nella serata delle cover “Vieni da me”, una canzone per noi molto importante che nel 2023 compie 20 anni.

Pensiamo possa inoltre essere una bella occasione per mostrare, su un palco così prestigioso, quanto sia vitale, per delle band, la condivisione ed il rispetto di questa incredibile fortuna che abbiamo nel poter far musica.”

I MODÀ, saliranno sul palco diretti dal Maestro Adriano Pennino, tornano al Festival per la quarta volta in 20 anni di carriera.

