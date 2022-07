Home

Musica – “Shelley” è il nuovo video di Beca

22 Luglio 2022

I legami dell’amicizia e un grande poeta come nume tutelare: SHELLEY è il nuovo singolo e video di BECA e conferma la personalità interessante e sfaccettata del giovanissimo artista toscano.

SHELLEY è il secondo brano di BECA, fuori per l’etichetta LA RUE MUSIC RECORDS. Il pezzo è prettamente autobiografico, Beca infatti, racconta la sua adolescenza, passata nel bar dove è cresciuto, il bar Shelley, posizionato di fronte all’omonima piazza che prende il nome dal poeta romantico naufragato sulle spiagge di Viareggio.

Nella prima parte del brano, come si vede anche dal video, BECA intrattiene un dialogo con la statua di Shelley, come se fosse un amico con il quale è cresciuto. Il pezzo, sebbene presenti sonorità allegre ed estive, risulta molto più profondo di quanto si possa evincere da un primo ascolto; BECA, infatti racconta degli amori delle amicizie e anche delle situazioni difficili che comporta la crescita, soprattutto in fase adolescenziale.

Il video cerca di trasmettere quanto sia importante avere accanto degli amici fidati, sia nelle scene girate nel centro di Viareggio insieme al chitarrista JACO CINQUO, sia nelle scene all’interno del bar circondato dai clienti abituali.

“SHELLEY racconta l’adolescenza di tanti ragazzi come me cresciuti all’ombra di una statua.”

BECA

all’anagrafe EDOARDO BECATTINI, classe’98, è un cantautore italiano e artista poliedrico dalle sonorità indie a cui piace guardare oltreoceano per le melodie e gli arrangiamenti sempre all’avanguardia. La “penna” invece, è decisamente tipica del contemporaneo cantautorato italiano; i suoi testi sono caratterizzati da profondità e immediatezza.

BECA è appassionato di musica sin da piccolo, grazie alle influenze del padre che lo avvicina sia al mondo del rock sia al cantautorato Italiano. A 11 anni inizia a suonare la chitarra, prima classica poi elettrica per avvicinarsi infine al canto qualche anno dopo. Inizia a scrivere testi rap e con i suoi primi pezzi nel 2019 si esibisce alla Notte dei Desideri.

Negli anni le melodie si fanno più articolate, i testi ricercati e affina la voce al punto che il solo rap inizia a stargli stretto.

Ma chi è BECA? Lui si definisce così: “Sono un bravo ragazzo che beve gin tonic, sogna musica e veste vintage”.

