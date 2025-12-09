Home

9 Dicembre 2025

Musica, solidarietà e memoria: al Teatro Goldoni un concerto per sostenere la Pediatria

Livorno 9 dicembre 2025

Nel cuore delle festività natalizie, quando la città si accende di luci e attese, il Teatro Goldoni di Livorno torna a essere luogo di incontro, bellezza e generosità.

Martedì 9 dicembre 2025, alle 20.30, il prestigioso teatro ospiterà un concerto di beneficenza dedicato all’Ammiraglio Vincenzo Di Marco, figura stimata e profondamente legata ai valori del servizio e dell’impegno verso gli altri.

L’evento unisce il potere universale della musica alla concretezza della solidarietà: l’intero ricavato della serata sarà infatti destinato al Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Livorno, per contribuire all’acquisto di un lettino di rianimazione neonatale, uno strumento fondamentale per garantire cure tempestive ai pazienti più piccoli e fragili.

A esibirsi sul palco sarà la Filarmonica “G. Puccini” di Sant’Anna di Cascina, che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale attraverso brani sinfonici scelti per evocare atmosfere natalizie, sentimenti di condivisione e momenti di profonda riflessione.

Una serata che promette emozione e partecipazione, nel segno del ricordo e dell’altruismo.

In un periodo dell’anno in cui il dono assume un valore speciale, il concerto al Goldoni si propone come un’occasione per trasformare la magia del Natale in un gesto concreto di sostegno verso la comunità e verso i bambini che hanno più bisogno di cure e attenzione.

Un invito, dunque, a vivere insieme la bellezza della musica, il calore della solidarietà e la speranza di un futuro più luminoso per tutti.