Home

Provincia

Bibbona

Musica, spettacoli e mercati, gli eventi estivi del Comune di Bibbona

Bibbona

3 Luglio 2021

Musica, spettacoli e mercati, gli eventi estivi del Comune di Bibbona

Estate 2021, pronto il calendario degli eventi e degli spettacoli in programma

Bibbona (Livorno) 3 luglio 2021

Un calendario ricco di eventi ed appuntamenti quello pensato per l’estate 2021, nel rispetto delle normative anti Covid-19 decise per contenere il contagio.

Il primo appuntamento in programma è per domenica 11 luglio con il comico Enrico Rosteni e la sua serata cabaret

Giovedì 15 luglio ad esibirsi sarà il comico Angelo Carestia

Sabato 17 luglio lo spettacolo di ‘Marco Baz’ e il suo gruppo musicale ‘Max Fabbri’ accompagnerà la notte blu, la serata dedicata al conseguimento della bandiera blu, tutti in piazza delle Orchidee alle 21.

Sabato 24 luglio è in programma lo spettacolo musicale ‘Rock in Movie’ mentre sabato 7 agosto ad esibirsi sarà ‘Antonio Mezzancella’ e il gruppo musicale Cafè Rouge, sempre in piazza delle Orchidee alle 21: stesso orario e location per la serata di cabaret con ‘Andrea Poltronieri, il 12 agosto, lo spettacolo di ‘Gigi & Ross e il gruppo musicale Crazy Band. Grande attesa per la ‘Cover band dei Nomadi, lunedì 14 agosto e la finale di fascia regionale di Miss Cinema Toscana lunedì 16 agosto. A chiudere gli spettacoli in programma in piazza delle Orchidee lo spettacolo ‘Mi ritorni in mente’, con il gruppo musicale ‘Magazine band’.

Tutti i venerdì fino al mese di settembre, come ogni anno, sono in programma dalle 19 alle 24 in piazza degli oleandri i mercatini delle eccellenze bibbonesi e tutte le domeniche di luglio e agosto i Mercatini dell’artigianato, dalle ore 19 in piazza dei Tupilani (previste date straordinarie come riportato nella locandina in allegato). Anche quest’anno, inoltre, in programma le visite guidate nel borgo a cura della Proloco e, fino al 1 settembre, tutti i mercoledì le visite guidate nella campagna e nel bosco alla scoperta dell’area protetta Macchia della Magona (date e orari nella locandina). Sabato 31 luglio il borgo di Bibbona ospiterà la conferenza del Direttore delle gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, dedicata alla presentazione del progetto ‘Uffizi diffusi’. Diverse le iniziative nel centro storico: dalla presentazione di libri alla mostra itinerante ‘La tua forza è la tua bellezza’ in programma da venerdì 9 a domenica 11 luglio, alle 19.30 e venerdì 27 agosto. Ancora nel centro storico, l’associazione Terre Nuove, in collaborazione con la Commissione Pari opportunità di Bibbona, ha in programma una serie di eventi sul tema ‘Resilienza e identità: immagini del femminile, in piazza della Vittoria: giovedì 8 luglio, dalle 21 alle 23, proiezione del film ‘Una giusta causa’, giovedì 15 luglio dalle 21 alle 23 proiezione del film “Il diritto di contare” e giovedì 29 luglio, dalle 21 alle 23 presentazione del libro “Il pensiero immobile” e proiezione di un docufilm “Il ciclo del progresso” (the pad project). Il centro storico protagonista del programma musicale messo in piedi dall’amministrazione comunale: sabato 10 agosto ad esibirsi saranno ‘I solisti della Mascagni Academy, alle 21.30 in piazza della Vittoria: stesso orario e stessa location per il Quartetto italiano di clarinetti, in programma per il 23 luglio all’interno del calendario di ‘Bibbona in musica estate 2021 a cura della Daleth Concerti. Domenica 1 agosto sarà la volta del Kafarock music tribute, in favore dell’Ail, mercoledì 4 agosto Claudio Piastra & Piano Jazz Trio, domenica 8 agosto finale regionale del Cantagiro e, per concludere, il 24 agosto concerto di San Bartolomeo ‘I flauti magici’, presso la Chiesa di San Ilario alle 21.30.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin