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Musica sui fossi la Banda Cittadina suonerà a bordo di un battello

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20 Giugno 2026

Musica sui fossi la Banda Cittadina suonerà a bordo di un battello

Livorno 20 giugno 2026 Musica sui fossi la Banda Cittadina suonerà a bordo di un battello

In occasione della Festa della Musica 2026, giunta alla sua 32ª edizione e dedicata al tema “La voce dei luoghi”, l’APS Banda Città di Livorno sarà impegnata in un evento musicale itinerante lungo i Fossi Medicei della città.

L’iniziativa prevede il noleggio di un battello sul quale sarà ospitata una rappresentanza di 15 musicisti a fiato della Banda Città di Livorno, e durante la navigazione, i musicisti eseguiranno un repertorio appositamente selezionato, creando un concerto in movimento che accompagnerà il pubblico lungo il percorso acqueo cittadino.

Il concerto sarà fruibile sia dagli spettatori presenti lungo i fossi sia dai partecipanti a bordo (soci e sostenitori della banda), trasformando i canali storici di Livorno in un palcoscenico naturale.

Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, storico e paesaggistico della città di Livorno attraverso il linguaggio universale della musica, valorizzando l’identità livornese e le sue unicità storiche e urbanistiche e promuovendo la cultura musicale in forma accessibile, inclusiva e gratuita creando un’esperienza artistica originale che unisca musica, storia e tradizione marinara.

Il progetto si inserisce pienamente nello spirito della Festa della Musica, contribuendo a dare voce ai luoghi simbolo della città e a rafforzare il legame tra comunità, cultura e territorio.