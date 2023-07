Home

Musica: Suzanne Vega in concerto all’Estate Fiesolana

12 Luglio 2023

Livorno 12 luglio 2023

”Luka“, “Tom’s Diner”, “Marlene on the Wall“… Brani che hanno segnato la carriera di Suzanne Vega e che la cantautrice americana presenta venerdì 14 luglio al Teatro Romano di Fiesole, nell’ambito dell’Estate Fiesolane 2023.

“An Intimate Evening Of Songs And Stories” è il tour che riporta Suzanne Vega sulle scene italiane, stavolta insieme a uno storico collaboratore, il chitarrista Gerry Leonard, già al fianco di David Bowie.

I biglietti – primo settore 28,75 euro, secondo settore 23 euro – sono disponibili:

La musica di Suzanne Vega “osserva il mondo con un occhio clinicamente poetico”, come ha scritto il The New York Times.

Le sue canzoni raccontano di gente comune, vite metropolitane e temi del mondo reale. Il suo stile è conciso e sobrio, immediatamente riconoscibile. Adesso come allora, quando tutto è iniziato.

Tra le principali cantautrici della sua generazione, Suzanne Vega è emersa nei primi anni Ottanta quando, accompagnandosi con la chitarra acustica, cantava nei club del Greenwich Village canzoni folk originali.

L’album di debutto, anno 1985, porta il suo nome e scatena l’interesse di pubblico e critica.

Successo amplificato con il seguente “Solitude Standing”, dove sono presenti due brani di maggior successo, “Luka” e “Tom’s Diner”. L’estate seguente Suzanne Vega è sul palco del Glastonbury Festival, prima headliner femminle della kermesse.

Da allora, altri dischi, infinite collaborazioni e importanti riconoscimenti, tra cui un Grammy Award nel 2007 con l’album “Beauty & Crime” per Blue Note Records: un riflesso profondo e personale del legame di Vega con la sua città, New York, a seguito della tragedia dell’11 settembre 2001.

Per dare voce al mondo della musica, messo a dura prova dalla pandemia e per sostenere la musica indipendente dal vivo, Suzanne Vega, si è esibita in diretta streaming dall’iconico Blue Note Jazz Club di New York: un evento diventato simbolo dell’unione di musicisti, operatori dello spettacolo e organizzatori di tutto il mondo.

Il progetto “An Evening of New York Songs and Stories” è stato immortalato anche su disco. La registrazione è avvenuta nel celebre Café Carlyle di New York City.

