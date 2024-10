Home

5 Ottobre 2024

Livorno 5 ottobre 2024 – MVTomei, A Pisa la prima di campionato

È alle porte l’inizio ufficiale della stagione per la squadra dei Vigili del Fuoco. Oggi, sabato 5 ottobre alle ore 18 presso la Palestra dei Salesiani contro i locali della Turris Pisa lo IES MVTomei inaugura il nuovo ciclo agli ordini dell’allenatore cecinese Luca Berti, che alcuni mesi fa ha vinto proprio la Serie C con la squadra rosso-blù della sua città. La formazione livornese è stata inserita, dopo la retrocessione dell’anno scorso, nel girone B insieme ad altre otto compagini: Migliarino, Invicta Grosseto, Jolly Fucecchio, Kabel Prato, Pallavolo Cascina, Pallavolo Massa Carrara, Torretta Livorno e appunto Turris Pisa, che sarà il primo avversario sulla strada di Gori e compagni.



“Affrontiamo subito una squadra destinata ad arrivare nelle primissime posizioni – spiega coach Luca Berti – una formazione compatta, formata da giocatori esperti, che ha tante alternative in panchina, con rinforzi importanti arrivati in estate”. La Turris ha recentemente siglato un accordo con il CUS Pisa, che quest’anno giocherà in Serie D, mentre il team biancoverde affrotnerà la massima serie regionale. In squadra tanti giocatori reduci dalla vittoria del campionato di Prima Divisione e diversi nuovi acquisti che hanno alzato il livello tecnico del sestetto.



Nelle fila dei padroni di casa bianco-verdi militano tre ex MVTomei: lo schiacciatore Tommaso Lupo, i centrali Cosimo Balducci e Luca Grassini e in panchina spicca la presenza di coach Marco Croatti, alla prima esperienza come allenatore di una prima squadra di C e ex capitano dei biancorossi, con cui ha giocato fino alla passata stagione. Sarà insomma un incontro “amarcord”, ma in campo non mancheranno l’agonismo e l’impegno fra due squadre destinate a recitare la parte del leone in campionato.





“La nostra squadra è tutta nuova – prosegue il tecnico biancorosso – non conosciamo ancora le nostre potenzialità, ma le sensazioni sono positive dopo l’ultima amichevole col Torretta, dove abbiamo pareggiato disputando un ottimo terzo set, recuperando uno svantaggio importante di sette-otto punti e facendo giocare anche i più giovani che portano sempre grande entusiasmo. Ho visto miglioramenti rispetto al Torneo di Arezzo di due domeniche fa, pertanto sono fiducioso”.





La rosa del Turris Pisa: alzatori Marco PREFETTO e Federico CANNELLI; opposti Lorenzo SCAVONE, Giacomo PASQUINI e Gianni VALERIO; schiacciatori Filippo PATRINI, Marco CERQUETTI, Tommaso LUPO e Matteo TONI; centrali Cosimo BALDUCCI, Daniele DORIGO, Gabriele LOMBARDINI, Luca GRASSINI, Giuseppe BONANNO, Matteo CERADINI; liberi Lorenzo GARAGUNIS e Luca VIRDICHIZZI. Coach: Marco Croatti.



La rosa dello IES MVTOMEI: alzatori: Gianluca Cervini, Giacomo Diamanti e Riccardo Sarri; opposti: Federico Gori e Jacopo Savi; schiacciatori: Alesasndro My, Giulio Gucci, Marco Petracca e Luca Bernarducci; centrali: Santiago Buffa, Nicola Paradossi e Christian Buti; liberi: Alessio Mazzuca e Flavio Pellumbi. Coach: Luca Berti. Ass. Coach: Igor Melai.

