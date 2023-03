Home

MVTomei, al Palabastia scatta l’ora del derby col Castelfranco

18 Marzo 2023

Livorno 18 marzo 2023

È giunta l’ora della ventesima giornata di campionato. Lo IES MVTomei attende sabato 18 marzo alle ore 18.15 (ingresso rigorosamente gratuito) l’Imballplast Arno1967 Castelfranco.

Derby proibitivo per i ragazzi di coach Massimiliano Piccinetti, che affronteranno la seconda della classe che insegue a sole tre lunghezze la capolista del girone Ecosantagata Civita Castellana.

Ma, quando mancano ormai sette partite di qui al termine del campionato, la squadra dei Vigili del Fuoco sa bene che non può permettersi il lusso di guardare in faccia nessuno e di dover invertire la rotta delle ultime giornate, cercando di raccogliere di più soprattutto fra le mura amiche.

“Abbiamo Gori e Imbriolo al rientro – spiega coach Massimiliano Piccinetti alla vigilia – per noi sono due buone notizie, tutti sono utili e si devono sentire in grado di poter giocare e di dare il proprio contribuito alla causa.

In settimana ho notato negli allenamenti tanta attenzione, l’atteggiamento è quello giusto, sappiamo che ci manca qualche punto e che dobbiamo cominciare a farli soprattutto in casa.

Sarà una partita dura contro una squadra fisica, un tipo di squadra che noi soffriamo in modo particolare.

Sabato scorso a Civita siamo andati bene sotto il profilo dell’atteggiamento, ma adesso vorrei aumentare i giri del motore in casa. Il nostro periodo cruciale sarà quello a cavallo di Pasqua: avremo due scontri diretti in casa, il 1° aprile contro Sir Safety Perugia e il 15 in casa contro Foligno.

Il 22 aprile poi andremo a far visita all’Anderlini Modena. Sono tutte partite cruciali per la nostra corsa salvezza e lì ci giocheremo tantissimo, se non tutto e vorrei arrivarci al meglio. Vorrei che i miei ragazzi credessero di più nelle prestazioni casalinghe”.

I convocati dello IES MVTomei: opposto Luca WIEGAND (K); palleggiatori Marco CROATTI e Luca MORELLI; schiacciatori Marco RIPOSATI, Federico FACCHINI, Tommaso LUPO, Valerio IMBRIOLO, Ian POLI; centrali Enrico BARACCHINO, Luca GRASSINI, Gabriele COSTA; liberi Giacomo LANGELLA e Gianmarco PUCCINELLI. Allenatori: Massimiliano Piccinetti e Roberto Rossi.

I convocati dell’Imballplast Castelfranco: opposti Kerian CRESCINI e Francesco DA PRATO; palleggiatori Sebastiano BERBERI e Filippo BADII; schiacciatori Simone NICOTRA, Matteo MANNUCCI, Matteo MARINI, Giovanni AMMANNATI, Mirko Stagnari; centrali Yuri TESTAGROSSA, Simone SANMINIATESI, Isidor GASER; liberi Filippo TALIANI e Alessio CECCHERINI. Allenatori: Francesco Mattioli e Michel Guemart

