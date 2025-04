MVTomei alla ricerca della settima vittoria per avvicinarsi alla salvezza

Home

12 Aprile 2025

Livorno 12 aprile 2025

Oggi, sabato 12 aprile, lo IES MVTomei si giocherà il quartultimo impegno della Pool Salvezza contro il Volley Sales Firenze. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21, dato che alle ore 18 la prima squadra femminile dello IES, impegnata nel campionato di Serie D, riceverà presso l’impianto di Via Campania il Capannoli.

Livorno, quinta della classe, vuole impreziosire il proprio percorso. Anche perché mancano pochi punti alla matematica salvezza e prendersi l’intero bottino domani sera significherebbe aver quasi completato l’opera. Contro l’ottava della classe, distante otto lunghezze, potrebbe sembrare un gioco da ragazzi, ma guai ad adagiarsi sugli allori, lo predica con decisione coach Cristian Casoli alla vigilia:

“Questa partita per noi è importantissima, perché vincendo di tre punti ci avvicineremmo ancora di più alla matematica salvezza. Dobbiamo sfruttare il fatto di giocare in casa, dato che poi avremo due trasferte (Foiano della Chiana e Siena). Quindi prendersi tutti i punti a disposizione sarebbe fondamentale per noi. Firenze è una squadra che non molla, là all’andata abbiamo vinto in tre set, ma abbiamo dovuto lottare. Hanno dei validi attaccanti laterali perciò dovremo stare molto attenti”.

La rosa dello IES MVTOMEI: alzatori: Giacomo DIAMANTI, Giacomo LANGELLA; opposti: Federico GORI e Jacopo SAVI; schiacciatori: Alessandro MY, Giulio GUCCI, Marco PETRACCA, Luca BERNARDUCCI; centrali: Santiago BUFFA, Nicola PARADOSSI e Filippo ANTONELLI; liberi: Flavio PELLUMBI e Alessio MAZZUCA. Coach: Cristian Casoli.