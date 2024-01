Home

Sport

14 Gennaio 2024

MVTomei: Anche un campo di padel e di beach volley nella caserma dei vigili del fuoco

Livorno 14 gennaio 2024 – MVTomei: Anche un campo di padel e di beach volley nella caserma dei vigili del fuoco

Tante novità bollono in pentola in casa MVTomei. Con l’inizio del nuovo anno i progetti in casa biancorossa si susseguono e si pensa sempre più in grande, con un occhio puntato sulla prima squadra che partecipa per il secondo anno al campionato di Serie B nazionale (e che riprenderà il proprio cammino martedì 16 gennaio alle ore 21 in casa dei Lupi di S. Croce ) e il settore giovanile che negli ultimi anni ha visto un aumento esponenziale dei tesserati.

“I nostri tesserati sono trecentotrenta – spiega il Direttore Generale Dario Castelli – di questi centoventi sono Under 12, quindi siamo una delle società di pallavolo più grandi in Toscana, con almeno una squadra per ogni campionato FIPAV.

Cerchiamo sempre di offrire il massimo ai nostri giovani atleti e per questo investiamo molto sulla formazione dei nostri istruttori: il 20 gennaio avremo un incontro con lo psicologo del Vero Volley Monza, un incontro dedicato al nostro staff tecnico per spiegare come rapportarsi con i giocatori più giovani e i loro genitori, il cui supporto è fondamentale per la buona crescita dell’atleta. Da dieci anni organizziamo un Camp estivo a Tirrenia, presso lo stabilimento di S. Barbara e quest’anno raddoppieremo l’offerta, visto che faremo al centro Coni un camp che sarà seguito dall’ex allenatore degli Stati Uniti John Kessel. Un appuntamento che ha una doppia veste, dedicato ai ragazzi dai tredici ai sedici anni e agli allenatori, ma sarà aperto anche ai tecnici di altre società. L’incontro di oggi con i nostri sponsor (ne seguiranno altri nell’immediato futuro) è nato dall’esigenza di spiegare i nostri obiettivi futuri, condividere i progressi e proseguire la nostra attività di networking.

Vogliamo allargare la compagine sociale e siamo pronti ad accogliere nuovi soci che credano nei nostri progetti”.

“Crediamo molto nello sviluppo del nostro settore giovanile – le parole di Paolo Montagnani, tecnico del Marocco e membro del Consiglio Direttivo del MVTomei – e, oltre a puntare sulla qualità dei tecnici, abbiamo in mente di puntare sulle strutture:

ecco che quest’anno è in programma la costruzione dentro il Comando dei Vigili del Fuoco di una tensostruttura in grado di ospitare gli allenamenti e le partite del nostro vivaio.

Contiamo che la struttura, che sorgerà dove attualmente ci sono due inutilizzati impianti di tennis e calcetto, sarà pronta a settembre; accanto ad essa sorgeranno in un secondo momento un campo di padel e un campo di beach volley coperti da un pallone che potrà essere tolto nei mesi estivi, in modo tale da poter essere utilizzati anche d’inverno.

Abbiamo poi in mente di organizzare dei corsi di pallavolo per bambini che hanno handicap o difficoltà motorie, perché crediamo che lo sport costituisca un’importante forma di inclusione sociale e che tutti debbano avere la possibilità di praticarlo. “Volley per tutti” è il nostro motto e vorremmo applicarlo alla realtà, per avvicinare quante più persone possibile a questo bellissimo sport Cercheremo inoltre di abbassare la retta annua per i nostri tesserati per venire incontro alle esigenze delle famiglie che hanno più figli”.

“Oltre al nuovo campo – prosegue Montagnani – rinnoveremo anche la nostra palestra, che sarà la nostra “factory”, per consentire ai nostri tesserati di fare i pesi in un ambiente idoneo. Vogliamo inoltre bandire delle borse di studio per gli atleti meritevoli, sia attraverso i nostri partner, affinché contribuiscano alla retta annuale dei nostri tesserati, sia per permettere ai nostri atleti di proseguire i loro studi all’estero per imparare l’inglese come si deve. Mettere in correlazione sport e scuola è fondamentale e l’apprendimento di una lingua è basilare ai tempi di oggi. Un ultimo sogno, che speriamo possa diventare presto realtà, è quella di poter partecipare nell’immediato futuro al campionato di Serie A3. Abbiamo le carte in regola, sostenuti da un grande pubblico con ben cinquecento abbonati, una cifra importante per la Serie B e siamo consapevoli che un palcoscenico come la A possa essere di grande attrattiva, sia per gli sponsor, sia per la qualità del gioco che andremo a offrire ai nostri tifosi”.

