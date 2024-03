Home

9 Marzo 2024

Livorno 9 marzo 2024 – MVTomei, biancorossi impegnati in casa contro Orte con un Balducci in più nell’organico

Oggi, sabato 9 marzo, lo IES MVTomei scenderà in campo al Pala Bastia alle ore 18.15 contro i laziali del Volley Club Orte. Classifica alla mano (gli ospiti sono ultimi a zero punti dopo sedici giornate di campionato), i biancorossi sanno bene che c’è un solo risultato a disposizione, contro una squadra che finora ha vinto appena quattro set in tutta la stagione.

“Dobbiamo fare una partita ordinata – le parole di coach Massimiliano Piccinetti alla vigilia – senza confusione, cercando di imprimere un buon ritmo a servizio visto che giochiamo in casa. Vogliamo sbloccare la casella delle vittorie, abbiamo vinto solo quattro gare e dobbiamo passare a cinque per regalarci un fine settimana più tranquillo.

Loro non hanno niente da perdere, sono una squadra che naviga in cattive acque dall’inizio del campionato, sono scoraggiati. Ma noi abbiamo preparato questa sfida esattamente come le altre, dobbiamo pensare totalmente alla nostra prestazione, non agli altri”.

La squadra dei Vigili del Fuoco in settimana è riuscita ad allenarsi più serenamente, con qualche effettivo in più a disposizione, cosa che ha reso l’avvicinamento alla gara più tranquillo.

“Abbiamo tesserato un mio ex giocatore – continua il trainer biancorosso – si chiama Cosimo Balducci, è un centrale classe ’97 che ho avuto nelle giovanili del Dream Volley Pisa insieme ai vari Golino, Lupo e Grassini. Insieme a Luca Morelli, nostro ex alzatore la passata stagione che ci sta aiutando da qualche settimana in allenamento, è venuto a darci una mano visto che abbiamo una particolare emergenza al centro. L’ho allenato a livello giovanile e abbiamo centrato insieme una finale regionale contro Prato in Under 19, oltre ad aver vinto una Serie D e una Serie C. Ultimamente aveva smesso per impegni lavorativi, dedicandosi però al beach volley, è un ragazzo che fa gruppo e credo sia il giocatore ideale per darci una mano in questo momento delicato”.

In occasione della partita la Società dello IES MVTomei rende noto che per la concomitanza dell’evento natatorio della FIN, previsto nelle giornate di sabato 9 e domenica 10, il parcheggio a servizio dell’impianto Bastia sarà a disposizione dell’utenza fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sarà inoltre presente il personale addetto che indicherà l’eventuale possibilità di parcheggi residui.

Si raccomandano insomma i nostri tifosi di arrivare al Palazzetto con un congruo anticipo onde evitare spiacevoli inconvenienti.

Arbitreranno l’incontro Emily Mazzola e Lorenza Gerratana.

I CONVOCATI DELLO IES MVTOMEI: Alberto Gavazzi e Gregorio Molesti (opposti); Marco Croatti e Giacomo Poli (alzatori); Leonardo Golino, Ian Poli, Tommaso Lupo e Nico Cipriani (schiacciatori); Enrico Baracchino, Luca Grassini, Lorenzo Verdecchia, Simone Balducci e Lorenzo Piliero (centrali); Matteo Papini e Gianmarco Puccinelli e Matteo Papini (liberi). All.: Massimiliano Piccinetti, II all.: Federico Facchini.

