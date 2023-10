Home

Sport

MVTomei, debutto in terra laziale

Sport

7 Ottobre 2023

MVTomei, debutto in terra laziale

Livorno 7 ottobre 2023 – MVTomei, debutto in terra laziale

Riparte l’avventura in Serie B per i ragazzi di Massimiliano Piccinetti. I biancorossi sono attesi per oggi, sabato 7 ottobre (con fischio d’inizio fissato alle ore 17.30 ) dall’esordio in campionato in provincia di Viterbo contro i padroni di casa del Maury’s Comcavi Tuscania.

I laziali, allenati dai tecnici Victor Perez Moreno e Francesco Barbanti, sono retrocessi la passata stagione dalla Serie A3 e rientrano fra le squadre maggiormente accreditate dagli addetti ai lavori per rientrare nelle primissime posizioni del girone F.

Poche le pressioni quindi per gli ospiti livornesi che dovranno testare innanzitutto l’amalgama di gruppo dopo la consistente rivoluzione estiva che ha portato a un rinnovamento di metà rosa.

Coach Massimiliano Piccinetti dichiara:

“I nostri avversari hanno una rosa di prima qualità, hanno ex giocatori di Civita Castellana che abbiamo già incontrato l’anno scorso come l’opposto e capitano Buzzelli, lo schiacciatore Genna e il centrale Simoni.

In squadra poi hanno un altro centrale molto forte, Festi, che ha un ricco palmarés in Serie A2. Da parte nostra sono dispiaciuto di non poter avere Alberto Gavazzi al 100%.

Ha avuto un infortunio muscolare ed è stato fermo due settimane, tornando pienamente a disposizione solo negli ultimi giorni.

Con i nuovi arrivi abbiamo aggiunto qualità in attacco e in battuta: i ragazzi scalpitano per scendere in campo, siamo “leggeri” a livello psicologico, la condizione mentale migliore per andare ad affrontare una delle favorite del torneo”.

Arbitreranno l’incontro i fischietti Georgia Tanzilli e Cristopher Binaglia.

I CONVOCATI DEL MAURY’S COMCAVI TUSCANIA:

Pierlorenzo Buzzelli (K) e Nicolas Stoleru (opposti); Federico Marrazzo e Gabriele De Angelis (alzatori); Marco Lucarelli, Simone Pieri; Alessandro Rogacien, Luca Genna (schiacciatori); Michele Simoni, Roberto Festi, Claudio Borzacconi (centrali); Cristian Rizzi e Tommaso Quadraroli (liberi). All.: Victor Perez Moreno, II all.: Francesco Barbanti.

I CONVOCATI DELLO IES MVTOMEI:

Alberto Gavazzi e Gregorio Molesti (opposti); Marco Croatti e Giacomo Poli (alzatori); Leonardo Golino, Ian Poli, Tommaso Lupo e Nico Cipriani (schiacciatori); Enrico Baracchino, Luca Grassini, Lorenzo Verdecchia e Lorenzo Piliero (centrali); Matteo Papini e Gianmarco Puccinelli e Matteo Papini (liberi). All.: Massimiliano Piccinetti, II all.: Federico Facchini, assistente allenatore: Roberto Rossi.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin