MVTomei in trasferta a Fucecchio

11 Gennaio 2025

MVTomei in trasferta a Fucecchio

I ragazzi di coach Casoli impegnati in casa della terzultima

Il 2025 dello IES MVTomei riparte in trasferta. Oggi, sabato 11 gennaio i livornesi sono attesi dalla partita in casa del Jolly Fucecchio (fischi d’inizio alle ore 21.15) nella tredicesima giornata del campionato regionale di Serie C.

A fare il punto della situazione alla vigilia come sempre coach Cristian Casoli: “Ci siamo allenati durante le Feste, anche se, come comprensibile, eravamo in numero ridotto.

Questa settimana invece avevamo tutti gli effettivi a disposizione e abbiamo lavorato bene, anche se prima del rientro in campo avrei preferito allenarmi un po’ di più. Vedo bene i miei ragazzi, carichi e motivati, pronti a fare una buona partita e credo che l’avversario sia alla nostra portata”.

Fucecchio è reduce da un filotto negativo di sei sconfitte consecutive ed è terzultimo in classifica a dodici punti, dieci in più dello IES. Buone notizie intanto dall’infermeria biancorossa: “Marco Petracca è tornato ad allenarsi, seppur in forma più blanda, in palestra – conclude Casoli – ne avrà ancora per un mesetto e dovremo fare a meno di lui per un po’. Rientrerà invece nel sestetto Alessio Mazzuca”.

Il libero titolare torna quindi a disposizione dopo sei partite fermo ai box, probabile un suo impiego in difesa con Pellumbi impiegato in fase di ricezione. Nello starting six ospite partirà capitan Gori opposto a Diamanti, My e Gucci in banda, Antonelli e Buffa al centro. A disposizione e pronti a dare il loro contributo i vari Savi, Bernarducci e Paradossi.

I padroni di casa di coach Luca Orsolini dovrebbero invece schierarsi con Minicozzi opposto a Montagnani, Cantini e Pasquetti in banda, Bottari e Pantani al centro, Desiderati (difesa) e Li Vecchi (ricezioni) liberi.

La rosa dello IES MVTOMEI:

alzatori: Giacomo Diamanti e Riccardo Sarri; opposti: Federico Gori e Jacopo Savi; schiacciatori: Alessandro My, Giulio Gucci e Luca Bernarducci; centrali: Santiago Buffa, Nicola Paradossi e Filippo Antonelli; liberi: Alessio Mazzuca e Flavio Pellumbi. Coach: Cristian Casoli.

