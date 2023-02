Home

Sport

MVTomei oggi la sfida sul parquet dell’Invicta Grosseto

Sport

12 Febbraio 2023

MVTomei oggi la sfida sul parquet dell’Invicta Grosseto

Livorno 12 febbraio 2023

Dopo la sconfitta di sabato scorso al Pala Bastia contro la Kabel Prato, c’è un altro derby sulla strada dello IES MVTomei. Oggi ( domenica 12 febbraio ) alle ore 17 i ragazzi di coach Massimiliano Piccinetti saranno di scena al Palazzetto dello Sport di Marina di Grosseto sul parquet dell’Invicta Eminie Solcaffé per la seconda giornata di ritorno.

L’obiettivo della squadra dei Vigili del Fuoco è quello di tornare a fare punti dopo le tre sconfitte consecutive che stanno relegando i biancorossi in quart’ultima posizione a tredici punti.

I padroni di casa guidati in panchina da coach Fabrizio Rolando di punti ne hanno ventuno e occupano la nona posizione, non stanno attraversando un buon momento visto che provengono da quattro sconfitte consecutive dovute a infortuni e partenze che hanno recentemente privato la rosa di pezzi pregiati.

Rispetto alla gara di andata (vinta dai maremmani in tre set in quello che fu l’esordio assoluto dello IES MVTomei al Pala Bastia) infatti Grosseto sarà priva dell’esperto titolare Baratti, che a dicembre ha sposato la causa del S. Donà in Serie A3 e verosimilmente mancherà all’appello anche l’opposto Pellegrino, alle prese con un infortunio che ne renderà difficile l’utilizzo domani contro Livorno.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin