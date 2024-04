Home

MVTomei ospita la rivelazione del campionato sestese

26 Aprile 2024

26 Aprile 2024

MVTomei ospita la rivelazione del campionato sestese

Livorno 26 aprile 2024 – MVTomei ospita la rivelazione del campionato sestese

Livorno si appresta ad affrontare la terzultima fatica stagionale. Sabato 27 aprile alle ore 18.15 la squadra dei Vigili del Fuoco riceverà al Pala Tomei i rivali di Sesto Fiorentino. Stagione assolutamente da incorniciare per la Maxitalia Jumboffice, reduce da tre vittorie consecutive. Alla squadra di coach Marchi bastano due punti per centrare la matematica salvezza, mentre i labronici, dopo l’aritmetica intervenuta domenica scorsa che ha sancito l’aritmetica retrocessione in Serie C, non resta che onorare al meglio il campionato giocando al meglio delle proprie possibilità questi ultimi impegni stagionali.

“Affronteremo una squadra motivata – spiega alla vigilia coach Massimiliano Piccinetti, che però non sarà presente alla partita per la concomitanza di un corso di aggiornamento a Roma, al suo posto in panchina l’allenatore in seconda Federico Facchini sarà quindi affiancato dal tecnico Roberto Rossi – hanno avuto un bell’inizio di stagione, poi sono stati come noi falcidiati dagli infortuni e hanno rallentato la corsa a metà stagione.

Adesso si sono ripresi e hanno messo insieme buonissime prestazioni. Per loro questa è la partita crocevia della stagione, che potrebbe regalargli la matematica salvezza. Hanno uno schiacciatore come Della Volpe che è sprecato in questa categoria, in banda l’altro schiacciatore Carminati è bravo e anche la diagonale di costruzione è di assoluto livello. Hanno fatto meglio del previsto, mentre noi ormai non abbiamo più niente da chiedere a questo campionato”.

Fra i convocati biancorossi gradito ritorno dell’opposto Gregorio Molesti, che sta recuperano dall’infortunio che l’ha tenuto lontano dal campo per alcune settimane: difficilmente potremo vedere in azione sul taraflex di Via Campania il 2004, ma il suo ritorno in squadra è senz’altro un bel segnale per i compagni. Sarà presente anche l’alzatore dell’Under 19 Giacomo Diamanti.

Arbitreranno l’incontro Giada Alessandra Fiori ed Elena Fantoni

I convocati dello IES MVTomei : opposti Nico CIPRIANI e Gregorio MOLESTI; palleggiatori Marco CROATTI (k), Giacomo DIAMANTI e Giacomo POLI; schiacciatori Leonardo GOLINO, Tommaso LUPO e Ian POLI; centrali Cosimo BALDUCCI, Luca GRASSINI, Lorenzo VERDECCHIA; liberi Gianmarco PUCCINELLI e Matteo PAPINI. All.: Roberto ROSSI, II all.: Federico FACCHINI.

