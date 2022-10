MVTomei: prove di riscatto contro Villa d’OroPallavolo Modena 

Home

28 Ottobre 2022

Livorno 28 ottobre 2022

Archiviata la seconda sconfitta consecutiva contro Pontedera i biancorossi di coach Massimiliano Piccinetti si avvicinano all’appuntamento con la quarta giornata di campionato di Serie B.

Oggi, sabato 29 ottobre alle ore 18.15 al PalaBastia lo IES MVTomei riceverà il National Transports Villa d’Oro Modena.

Gli ospiti rossoneri sono la terza realtà modenese del girone (le altre sono Moma Anderlini Modena e Modena Volley).

Il capoluogo emiliano vanta un’indiscussa tradizione pallavolistica, a livello italiano e internazionale: oltre alle tre rivali dei livornesi ricordiamo la formazione che milita in Superlega e il Mirandola in Serie A3.

Gli avversari di giornata di Wiegand e soci hanno vinto nelle prime tre giornate le due sfide con Castelfranco ed Edotto Rossi Foligno, perdendo soltanto nella trasferta di Civita Castellana della seconda giornata.

Il sestetto di coach Malagoli ha quindi già fatto vedere ottime cose in campo, con il suo “bomber”, l’opposto Federico Benincasa, sempre andato in doppia cifra in queste prime tre apparizioni. Nel reparto d’attacco modenese spiccano i temibili schiacciatori Loris Mocelli e Demetrio Soli: quest’ultimo è arrivato al Villa D’Oro in estate dall’Anderlini insieme al centrale Federico Bombardi, un altro giocatore molto importante nelle economie del gioco dei rosso-neri.

“Il calendario purtroppo non ci aiuta in questa prima parte di stagione – spiega coach Piccinetti – dopo Grosseto e Pontedera affrontiamo un’altra squadra molto forte che ci darà sicuramente del filo da torcere.

Sabato a Pontedera, nonostante la sconfitta, ho visto dei miglioramenti a livello di prestazione da parte dei ragazzi rispetto alla gara contro Grosseto e di questo sono contento, dobbiamo però continuare a limare i nostri errori per farci trovare pronti per questa importante sfida.

Confido come sempre nell’aiuto del pubblico che dovrà darci una mano”.

I convocati dello IES MVTomei:

opposti Luca WIEGAND (K) e Federico GORI; palleggiatori Marco CROATTI e Luca MORELLI; schiacciatori Marco RIPOSATI, Federico FACCHINI, Tommaso LUPO, Valerio IMBRIOLO; centrali Enrico BARACCHINO, Luca GRASSINI, Gabriele COSTA; liberi Giacomo LANGELLA e Gianmarco PUCCINELLI. Allenatori: Massimiliano Piccinetti e Roberto Rossi.

I convocati del National Transports Villa d’Oro Modena: opposti Edoardo SARTORETTI e Federico BENINCASA; palleggiatori Damiano GIURIATI E Matteo MARTINELLI; schiacciatori Matteo BERSELLI, Demetrio SOLI, Loris MOCELLI, Filippo RINALDI; centrali Federico BOMBARDI, Andrea FERRARI, Marco RONCHETTI, Federico TRIANNI; liberi Andrea PLESSI e Filippo MONELLI.

