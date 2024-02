Home

MVTomei, sconfitta in quattro set sul parquet di Anguillara

18 Febbraio 2024

Livorno 18 febbraio 2024 – MVTomei, sconfitta in quattro set sul parquet di Anguillara

Lo IES MVTomei rimedia una sconfitta in quattro set sul parquet di Anguillara e vede allontanarsi in classifica (+9) i diretti avversari laziali. Ancora uno stop per i biancorossi di coach Massimiliano Piccinetti che iniziano la gara in salita (25-12); con una squadra falcidiata dagli infortuni (costretti ai box anche Croatti e Piliero, che si aggiungono ai lungodegenti Baracchino e Golino), Livorno ha una bella reazione d’orgoglio nel secondo set vinto a 21: purtroppo non basta per prendersi per lo meno un punto dal taraflex romano e le altre due frazioni sorridono ai locali che si prendono l’intera posta in palio.

Anguillara schiera Fornaro opposto a Lo Presti, Bondini e Massetani in banda, Velotta e Gennamari al centro, libero Titta. IES MVTomei in campo con Gavazzi opposto a Giacomo Poli, Cipriani e Ian Poli in banda, Grassini e Verdecchia al centro, libero Puccinelli.

All’inizio l’attacco livornese fa fatica a trovare i giusti varchi ed Anguillara ne approfitta per farsi avanti, coach Piccinetti chiama tempo sul 6-2 per gli avversari. Al rientro in campo un primo tempo di Grassini permette ai biancorossi di accorciare le distanze, ma l’ace di Bondini vale l’8-3 dei locali.

Anguillara conduce sempre nel punteggio e non bastano i colpi di Ian Poli da posto quattro per rimanere a contatto (16-9). Sul 18-9 secondo tempo di Livorno, Cipriani viene fermato con precisione dal muro locale e il divario tra le due squadre si fa sempre più ampio (21-12). Anguillara al momento del set point doppia addirittura i biancorossi e un errore in ricezione di Cipriani sul 24-12 dà la vittoria del primo set ai romani.

Al rientro sul parquet la gara si fa più equilibrata (5-5), la pipe di Ina Poli vale il primo strappo (5-7) in favore di Livorno. Momento favorevole per lo IES con Grassini che prolunga il suo turno al servizio . Sul +4 per gli ospiti stavolta è coach Racanella a rifugiarsi nel time-out.

L’attacco livornese è più sicuro di sé, Puccinelli è solido in ricezione e la squadra gestisce bene i turni in battuta. In avanti di quattro punti, spinti dagli attacchi di Ian Poli, si arriva sul 10-16 con Anguillara ancora costretta al time-out.

Sul 13-18 dentro Molesti per Gavazzi, tanti gli errori da parte dei padroni di casa che consentono al MVTomei di prendere il largo (13-20). Ci si avvia verso la fase calda del set e Anguillara prova a tornare in carreggiata: sul 18-22 time-out dello IES che vuole interrompere la rimonta dei rivali. Sul 19-23 coach Racanella tenta la carta Chioffi al servizio, ma lo schiacciatore sbaglia concedendo il set point agli ospiti. Dopo due tentativi andati male è Molesti a firmare il 25-23 che rimette la gara in parità.

Terza frazione all’inizio ancora sui binari dell’equilibrio (5-5), primo tentativo di fuga per la squadra di casa con due ace di Lo Presti che valgono il +3. Sul 9-5 time-out ospite. Torna a fare fatica l’attacco livornese, ben contenuto dai muri di Velotta che portano avanti Anguillara (12-6).

Due ace di Verdecchia valgono il -3 (12-9), lo IES rimane aggrappato alla partita con i locali che sul 13-11 chiamano tempo in mezzo ai due ace di Molesti che portano la squadra sul -1. Nuovo break dei laziali (19-12) con Piccinetti che chiama i suoi giocatori in panchina. Il primo tempo di Grassini scuote i suoi, ma Bondini va a segno con regolarità e il sestetto di Racanella procede senza troppi affanni (22-13). Il muro di Gennamari su Cipriani vale il 24-13, il MVTomei riesce ad annullare un paio di set point agli avversari, ma poi Anguillara va a punto con il punteggio di 25-15.

Nella quarta frazione per Livorno dentro Lupo per Cipriani, con Ian Poli dai nove metri Livorno avanti 6-5, ma Anguillara rovescia ben presto la situazione (8-6). Partita vivace e aperta, sull’11-8 tempo IES MVTomei, ma alla ripresa del gioco i servizi di Bondini portano ancora avanti la squadra di casa che si spinge sul 13-9. Sul 17-10 ingresso in campo per i locali di Perez in battuta che sbaglia. Ci si avvia sul 19-13 con il time-out di Piccinetti, al rientro due errori dei padroni di casa costringono coach Racanella a spendere il tempo (19-15) e Molesti porta i suoi a -3. Prova a tenersi aperto uno spiraglio fino alla fine lo IES (21-18 con Ian Poli in battuta), la pipe dello schiacciatore vale il 22-20 ma alla fine il set sorride ad Anguillara che si prende i tre punti in palio.

NATURENERGY ANGUILLARA – IES MVTOMEI 3-1

NATURENERGY ANGUILLARA:

Fornaro, Perez, Bondini, Massetani, Chioffi, Fantini, Spampinato, Gennamari, Velotta, Titta L, Sammassimo, Lo Presti. All.: Racanella.

IES MVTOMEI:

Gavazzi, Molesti, Croatti K, Poli G., Golino, Poli I., Lupo, Cipriani, Baracchino, Grassini, Verdecchia, Piliero, Papini L2, Puccinelli L1. All.: Piccinetti-Facchini.

ARBITRI: Carlo Baraldi e Michael Montis.

PARZIALI: 25-12, 21-25, 25-15, 25-22.

