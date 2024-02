Home

Sport

MVTomei, terza di ritorno al Pala Bastia contro Civita Castellana

Sport

24 Febbraio 2024

MVTomei, terza di ritorno al Pala Bastia contro Civita Castellana

Livorno 24 febbraio 2024 – MVTomei, terza di ritorno al Pala Bastia contro Civita Castellana

Un altro scoglio altissimo, un’altra finale. Lo IES MVTomei sarà impegnato domani, sabato 24 febbraio alle ore 18.15 al Pala Bastia dove affronterà gli avversari del Civita Castellana per la terza giornata di ritorno di Serie B. I biancorossi di coach Massimiliano Piccinetti arrivato a quest’appuntamento dopo il brutto 3-1 incassato ad Anguillara sabato scorso, un risultato che ha complicato ulteriormente il percorso salvezza della squadra: la soglia per la permanenza in B infatti si è ulteriormente allontanata ed è distante ad ora otto lunghezze

Lo IES è ancora quart’ultimo a quattordici punti, mentre l’UPC Camaiore, nono e quindi la prima squadra a salvarsi se il campionato finisse adesso, di punti ne ha ventidue. Nel mezzo c’è Foligno quint’ultimo, altra posizione interessata dalla retrocessione, a ventuno punti.

Dall’alta parte della rete Livorno troverà la quarta forza del girone; Civita ha trenta punti ed è reduce da due vittorie con Sesto Fiorentino e Gruppo Lupi Pontedera che hanno fatto alzare l’umore e l’asticella delle ambizioni in casa laziale; la soglia playoff (che riguarda al momento le prime due della classe, Castelfranco e Tuscania) dista da Civita nove lunghezze e, con undici partite ancora da giocare, i giochi di vertice sono ancora tutti aperti.

“Di qui alla fine ci aspettano undici finali – le parole di coach Massimiliano Piccinetti alla vigilia – i nostri avversari rispetto all’andata si sono rinforzati con l’arrivo di uno schiacciatore molto forte, De Paola, in cabina di regia hanno Cordano che è uno dei palleggiatori più forti del girone. Hanno anche Andreini, secondo me il miglior libero del campionato. Vengono da due bei risultati, specialmente l’ultimo contro Pontedera dove si sono imposti con parziali piuttosto netti e arriveranno qui a giocare senza troppe pressioni. Starà a noi scalare l’ennesimo scoglio alto cercando di superare per l’ennesima volta anche e soprattutto i nostri limiti”.

Arbitreranno l’incontro Yuri Armelani e Rebecca Vannini.

I CONVOCATI DELLO IES MVTOMEI:

Alberto Gavazzi e Gregorio Molesti (opposti); Marco Croatti e Giacomo Poli (alzatori); Leonardo Golino, Ian Poli, Tommaso Lupo e Nico Cipriani (schiacciatori); Enrico Baracchino, Luca Grassini, Lorenzo Verdecchia e Lorenzo Piliero (centrali); Matteo Papini e Gianmarco Puccinelli e Matteo Papini (liberi). All.: Massimiliano Piccinetti, II all.: Federico Facchini, assistente allenatore: Roberto Rossi.

I CONVOCATI DEL JVC ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA: Palleggiatori: Andrea Cordano, Andrea Gemma. Opposti: Lorenzo Rossi, Alessandro Bazzaro. Centrali: Matteo Consalvo, Andrea Antonini, Edoardo Moroni, Gabriele Ceccobello. Schiacciatori: Antonio De Paola, Giacomo Defabritiis, Umberto Sorrenti, Giulio Mengolini, Alessandro Petri. Liberi: Andrea Andreini, Daniel Stefanini. Staff tecnico: Fabrizio Grezio (allenatore), Giuseppe Nicolini (vice).

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin