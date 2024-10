Home

Sport

MVTomei, terza sconfitta consecutiva

Sport

28 Ottobre 2024

MVTomei, terza sconfitta consecutiva

Livorno 28 ottobre 2024 MVTomei, terza sconfitta consecutiva

Prima partita in casa amara per lo IES MVTomei, contro Fucecchio arriva infatti la terza sconfitta consecutiva da inizio campionato. Un match, in realtà, molto più combattuto di quanto non dicano i parziali, con gli uomini di coach Orsolini più lucidi nelle fasi finali del set e spietati in battuta.

La partita inizia con il tributo a Roberto Montagnani, Vigile del Fuoco e allenatore di pallavolo che ha legato la sua vita alla Caserma di Coteto e per anni ha praticato e lavorato nel Volley, scomparso a 83 anni a pochi giorni dal fischio di inizio. La società, dopo essersi stretta intorno alla famiglia Montagnani e al figlio Paolo, ha comunque scelto di non rinviare il match contro il Jolly Volley Fucecchio, questo nonostante lo svolgimento della funzione religiosa durante la mattinata.

I padroni di casa scendono in campo con Savi opposto a Cervini, My e Petracca in banda, Paradossi e Buffa al centro, Mazzuca libero. Fucecchio risponde con Minicozzi opposto a Montagnani, Cantini e Pasquetti in banda, Bottari e Pantani al centro, Desiderato libero. Nel corso dell’incontro entrambe le squadre hanno alternato i liberi: Livorno con Mazzucca in difesa e Pellumbi in ricezione; Fucecchio con Desiderato in difesa e Li Vecchi in ricezione.

Con l’opposto Federico Gori infortunato, la partita parte subito in salita per i giocatori dello IES MVTomei. Gli ospiti ne approfittano e iniziano forte, mostrando una buona intesa di squadra. Livorno non si scoraggia e con orgoglio, coraggio e incitando il pubblico rimonta il divario portandosi sul punto a punto. Fucecchio però è straripante e dopo pochi scambi il distacco aumenta nuovamente: si arriva così sul 7-12 e sull’8-17, con coach Berti costretto a utilizzare entrambi i time-out. L’inerzia della partita cambia con un turno in battuta di Petracca: è subito doppio ace ed è quindi Orsolini questa volta a chiamare time-out. Al rientro in campo Petracca ricomincia da dove aveva interrotto, facendo altri due ace: lo IES riporta il match sul 15-17 e sul 19-17. Nel finale di set si lotta punto a punto, con l’inerzia a favore del Jolly che chiude con un parziale di 22 a 25.

Il secondo set vede in campo le stesse formazioni dell’inizio. Il Jolly va in vantaggio dopo pochi punti: si va quindi sul 7-10. Gli animi si fanno accesi in seguito a una decisione dell’arbitro che fischia un punto a favore degli ospiti con palla fuori. Cervini, oggi capitano, prende un giallo per proteste ma carica i compagni, che recuperano punti e fiducia. A partire dall’11 pari, il set prosegue punto a punto, con i locali in vantaggio sugli ospiti per la per la prima volta sul 14-13. Quando Petracca segna il ventesimo punto per Livorno e si arriva sul 20-17 Orsolini gioca il secondo time-out. Camorani entra per Bottari in battuta e il Jolly si rialza: si ritorna sul 21 pari, con Fucecchio che mette la testa avanti nel 21-22 e chiude con un parziale di 23-25. La partita si fa in salita per lo IES MVTomei Livorno.

Il terzo set si apre con il primo punto a favore dei livornesi. Gli ospiti non si fanno intimorire e si prosegue punto a punto e con un’intensità piuttosto alta, con entrambe le squadre che lottano su ogni pallone. Questo fino a quando i ragazzi del Jolly iniziano a dettare di nuovo il ritmo: sull’11-14 coach Berti chiama time-out. Al rientro Livorno recupera lo svantaggio, portando la testa avanti sul 15-14. Il parziale procede in equilibrio e nelle fila di Fucecchio sul 18-16 esce l’opposto Minicozzi per Camorani senza più rientrare. Il finale di set è molto combattuto, con le squadre che viaggiano appaiate. La spunta ancora una volta Fucecchio che vince il parziale con il punteggio di 22-25.

IES MVTOMEI: All.: Antonelli, Bernarducci, Buffa, Canessa, Cervini, Diamanti, Gori (K), Gucci, Mazzuca (L2), My, Paradossi, Pellumbi (L1), Petracca, Savi, Berti. All.: Berti-Melai.

JOLLY VOLLEY FUCECCHIO: Bottari, Camorani, Cantini, Caramelli (K), Chiarugi, Desiderato (L2), Fioretti, Li Vecchi (L1), Minicozzi, Montagnani, Pantani, Pasquetti, Pertici, Picchi, Salini. All.: Orsolini-Pascale.

ARBITRI: Ciurli-Nannicini.

PARZIALI: 22-25; 23-25; 22-25.

MVTomei, terza sconfitta consecutiva