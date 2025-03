Home

23 Marzo 2025

MVTomei terza vittoria di fila Livorno 23 marzo 2025

Nella 4^ giornata della Pool Salvezza lo IES MVTomei supera agevolmente in tre set il fanalino del girone Siena e conquista il suo terzo successo consecutivo. Un risultato che consente a Livorno di agganciare in classifica Firenze a 13 punti, scavalcando Foiano della Chiana (che di punti ne ha 12): gli aretini saranno proprio i prossimi avversari di Gori e compagni nel recupero della 3^ giornata che si giocherà mercoledì 26 marzo alle ore 20 al Pala MVTomei.

Tornando alla gara contro Siena, netto il dominio in campo da parte dei padroni di casa che non hanno mai rischiato di andare sotto. In campo lo starting six classico con Gori opposto a Diamanti, My e Petracca in banda, Buffa e Antonelli al centro, Mazzuca libero. Ospiti schierati con Filaj opposto a Barbanera, Crescioli e Bechi in banda, Peruzzo e Staderini al centro, libero Lazzerini.

Nel primo set la squadra dei Vigili del Fuoco gestisce bene il vantaggio per spiccare poi il volo con l’ace di Gori (15-10), per il capitano due battute vincenti nella prima frazione e per la squadra ordinaria amministrazione fino al massimo vantaggio (21-14). Siena cambia Filaj con Gatti, ma l’inerzia premia sempre i labronici che chiudono il set grazie all’ace di My.

Bell’inizio di secondo set per la squadra di casa con Buffa dai nove metri (1 ace anche per lui), sul 6-1 coach Vivi richiama i suoi in panchina. In campo c’è solo il MVTomei e sul 10-4 inedito debutto in cabina di regia di Langella per Diamanti. L’attacco biancorosso continua ad andare a segno con facilità, Buffa piazza un altro ace e dal 20-7 si passa in men che non si dica al 25-12 propiziato da un errore al servizio di Siena.

L’inizio della terza frazione è più equilibrato, ospiti inizialmente avanti 3-5. Livorno pareggia i conti (6-6) e poi riprende la corsa costringendo nuovamente Siena al tie-break sul 12-8. Gori e My in attacco sono sempre una garanzia e con Langella in battuta ci si avvia verso la fine del set. Sul 24-14 My pesca un mani fuori che vale il successo finale.

“Portiamo a casa altri tre punti preziosi – le parole di coach Cristian Casoli a fine gara – bene ma dobbiamo migliorare su alcuni aspetti perché in alcuni frangenti della partita abbiamo concesso troppo in ricezione e commesso qualche errore di troppo in battuta. Dobbiamo fare attenzione perché se incontriamo una squadra più forte potrebbero essere errori per noi fatali”.

Mercoledì 26 alle ore 20 IES di nuovo in campo nel recupero contro Foiano della Chiana.