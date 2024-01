MVTomei torna in campo dopo una lunga sosta e affronta Lamipel

Home

15 Gennaio 2024

Domani, martedì 16 gennaio, al Pala Parenti il derby contro i Lupi di S. Croce

Dopo quasi un mese i biancorossi dello IES MVTomei sono pronti a tornare in campo per la dodicesima giornata di Serie B. Il penultimo match del girone di andata vedrà i livornesi impegnati al Pala Parenti di S. Croce contro i padroni di casa della Kemas Lamipel martedì 16 gennaio alle ore 21 . La gara, originariamente prevista per domenica 14 gennaio, è stata rinviata di un paio di giorni per venire incontro alle esigenze di alcuni giocatori avversari impegnati nelle Nazionali giovanili. Nello specifico si tratta del libero Luca Loreti e dei centrali Pardo Mati e Giacomo Russo, che sono stati impegnati al torneo Wevza disputato dal 9 al 13 gennaio a Francoforte. S. Croce ha gli stessi punti – tredici – di Croatti e compagni che vogliono tornare alla vittoria per cominciare al meglio l’anno.

“Per noi sarà una settimana importante – le parole alla vigilia di coach Massimiliano Piccinetti – dopo S. Croce abbiamo infatti un’altra partita importante nel giro di pochi giorni e cioè quella di sabato 20 in casa contro Italchimici Foligno. Mi aspetto di trovare punti da queste due sfide, guardando alla nostra classifica ci manca qualcosa, troppo spesso siamo rimasti a guardare ciò che succedeva senza fare niente. Dobbiamo cambiare l’inerzia del nostro campionato”.

Domenica 7 gennaio la squadra ha sostenuto un’amichevole al Pala Bastia contro l’UPC Camaiore in occasione del V° Memorial Patanella-Castelli, ma gli infortuni hanno condizionato e non poco il piano di allenamenti durante la sosta natalizia: “Abbiamo avuto delle vacanze di Natale difficili – prosegue il tecnico biancorosso -, ci siamo trovati agli allenamenti in sei-sette elementi per via di infortuni e influenze varie. Per far ritrovare il giusto ritmo e la dovuta intensità settimana scorsa ci siamo allenati praticamente tutti i giorni per preparare al meglio la partita. Abbiamo Ian Poli e Luca Grassini che sono tornati a disposizione e di questo sono naturalmente molto contento.

Affronteremo una squadra come quella di S. Croce formata da giovani selezionati di qualità, molti dei quali si allenano anche con la prima squadra in A2. Hanno ottime doti atletiche e sono molto duttili, quindi non è una sfida facile da preparare. Essendo molto giovani possono fare una gara molto buona o mediocre, ma starà a noi fare la nostra gara senza farci condizionare”.

Arbitreranno l’incontro Barbara Audone e Sara Rossi

I convocati della Kemas Lamipel S. Croce : opposti Riccardo GATTO e Nicolò CAMARRI; palleggiatori Francesco GIANNINI e Gabriele GALLINA; schiacciatori Nicolas BRUCINI, Nicolas PETRATTI, Cosimo ANGIOLI, Michele GARIBALDI, Alberto MONTINI, Alessio MATTEINI; centrali Tommaso BALDINI, Giacomo RUSSO liberi Lorenzo GABBRIELLINI e Marco MORETTI. All.: Alessandro PAGLIAI, ass. all.: Giacomo FINISINI.

I convocati dello IES MVTomei : opposti Alberto GAVAZZI e Gregorio MOLESTI; palleggiatori Marco CROATTI (k) e Giacomo POLI; schiacciatori Leonardo GOLINO, Tommaso LUPO, Nico CIPRIANI e Ian POLI; centrali Luca GRASSINI, Lorenzo VERDECCHIA e Lorenzo PILIERO; liberi Gianmarco PUCCINELLI e Matteo PAPINI. All.: Massimiliano PICCINETTI, II all.: Federico FACCHINI, assistente allenatore: Roberto ROSSI.

