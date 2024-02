Home

1 Febbraio 2024

Livorno 1 febbraio 2024 – My Generation, al The Cage il secondo appuntamento con la musica emergente

Sabato 3 febbraio il secondo appuntamento di My Generation, la rassegna fortemente voluta da The Cage e dalla fiorentina Musicus Concentus per promuovere i giovani emergenti talenti musicali, vedrà sul palco gli Aspettativa. La band nasce a Firenze nel 2014 dall’idea dei tre fratelli Elia (voce e chitarra), Ester (voce e tastiere) e Gab (batteria), e del “fratello acquisito” Catta (basso). La loro abilità è quella di catturare emozioni ed esperienze della vita reale come si farebbe con uno screenshot, e fissarle in musica attraverso uno stile che fonde elementi pop e indie, con una spruzzata di punk e tante incursioni negli anni ‘90. Il gruppo ha iniziato a pubblicare i primi singoli nel 2021 con il supporto dell’etichetta indipendente UnderRoof e ha iniziato a riscuotere successo molto velocemente, fino a guadagnarsi un posto nelle playlist di Spotify New Music Friday, Sanguegiovane e Generazione Z, oltre a ricevere passaggi su Billboard e Radio 2 Indie. Ad oggi gli Aspettativa hanno all’attivo due Ep, prodotti insieme a love per la big family UnderRoof, con distribuzione ADA Music Italy. Deserto è l’ultimo singolo della band, un brano che attraverso il giusto mix fra rap e pop e con l’aggiunta di alcune sperimentazioni sonore, segna forse l’inizio di un nuovo capitolo artistico conquistando playlist come Novità Rap Italiano e Caleido. Apertura porte ore 22:00, inizio concerto ore 22:30; biglietti acquistabili su TicketSms al costo di 10 euro più i diritti di prevendita. A seguire, come da tradizione, il dj-set del sabato notte con My Generation Cage Night Party; biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

