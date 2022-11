Home

Rubriche

Musica

Nada venerdì 25 porta sul palco a Livorno il suo ultimo album

Musica

23 Novembre 2022

Nada venerdì 25 porta sul palco a Livorno il suo ultimo album

Livorno 23 novembre 2022

Venerdì 25 novembre, a un mese dalla pubblicazione del suo ultimo album, Nada torna al The Cage e porta sul palco tutta la maturità e la cura di un disco senza tempo, solido e pieno di amore.

La paura va via da sé se i pensieri brillano (La Tempesta Dischi – Santeria /Audioglobe) arriva a tre anni di distanza dal precedente disco di inediti,

È un momento difficile tesoro, e contiene dieci brani schietti, profondi e appassionati ma essenziali come solo l’ultima vera rappresentante femminile del rock italiano riesce ad essere.

L’intero album testimonia un’evoluzione stilistica che è ancora in divenire ma che continua a rimanere indisponibile al compromesso e indifferente alle mode del momento; tutte e dieci le tracce sono sostenute da una base solidamente rock ma non mancano incursioni blues, jazz, persino decisamente punk per un’opera che è sì introspettiva ma anche infuocata e sferzante di indignazione.

Anche in questo nuovo capitolo della sua discografia l’ex “pulcino” del Gabbro ha affidato la produzione alle mani e ai cursori di John Parish, produttore inglese già noto per le sue collaborazioni con PJ Harvey, Eels, Giant Sand e Tracy Chapman. Tra i due si è via via consolidata una sintonia speciale che ha permesso di trasporre le visioni musicali di Nada in arrangiamenti perfetti per calzare i suoi testi ipnotici e sincopati, ruvidi e ripetitivi, così lontani dal canone della canzone italiana tradizionale.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin