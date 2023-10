Home

4 Ottobre 2023

Roma 4 ottobre 2023 – Nadef, Tenerini (FI): Relazione al parlamento mostra obiettivi chiari e priorità importanti

“La Relazione al Parlamento relativa alla Nadef 2023 ha obiettivi chiari e priorità definite.

Il Governo Meloni intende creare le condizioni per una ripresa economica seppur alla luce di un certo rallentamento delle prospettive di sviluppo a livello sovranazionale ed una dinamica dei prezzi che incide pesantemente sulle famiglie italiane.

L’obiettivo da raggiungere, del tutto condivisibile, è garantire una maggiore resilienza per la nostra economia”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini, che precisa:

“Bisogna partire facendo leva sulla tenuta del mercato del lavoro per dare al sistema nuovo slancio.

La relazione evidenzia, con grande chiarezza, come risulti necessario adottare alcune misure con priorità rispetto ad altre.

Mi riferisco alla necessità di ridurre il cuneo fiscale a carico dei lavoratori e dare concreta attuazione ai contenuti previsti dalla delega fiscale per intraprendere un percorso che trasformi il sistema tributario in un fattore di sviluppo. Ma non solo.

Sul Nadef, Tenerini (FI) si sofferma sulla grande importanza di avviare una riforma importante di sostegno alle famiglie e alla genitorialità. Una riforma che garantisca la prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego con particolare riferimento al settore della sanità e che; porti avanti il potenziamento degli investimenti pubblici, con priorità per quelli previsti nell’ambito del PNRR.

Tutte misure che il Governo, a ragione, considera necessarie per avviare un tangibile percorso di crescita”.

