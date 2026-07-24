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Nancy N’Guessan è una nuova giocatrice di Ladies Libertas Livorno

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24 Luglio 2026

Nancy N’Guessan è una nuova giocatrice di Ladies Libertas Livorno

Livorno 24 luglio 2026 Nancy N’Guessan è una nuova giocatrice di Ladies Libertas Livorno

Ala, classe 2003, N’Guessan è cresciuta nel settore giovanile di Costa Masnaga, una delle realtà di riferimento della pallacanestro femminile nazionale. Il suo percorso prende il via dall’Under 14 e si arricchisce fin da subito di importanti successi, con la conquista di quattro titoli italiani giovanili – Scudetto Under 14, due Scudetti Under 16 e uno Scudetto Under 19 – oltre alla Coppa Italia Under 18.

Le qualità dimostrate nelle giovanili le consentono di entrare stabilmente nel giro della prima squadra, debuttando in Serie A1. Nella seconda parte della stagione approda in prestito al Brixia Basket, in Serie A2, per proseguire il proprio percorso di crescita.

Successivamente veste per due stagioni la maglia di La Spezia in Serie A2. Nel corso della prima annata torna temporaneamente a Costa Masnaga per disputare le Finali Nazionali Under 19, contribuendo alla conquista di un altro titolo italiano di categoria.

Conclusa l’esperienza ligure, fa ritorno a Costa Masnaga, dove disputa le ultime tre stagioni diventando uno dei punti di riferimento della squadra. Dopo aver raggiunto la semifinale playoff nel primo anno, dalla stagione successiva indossa la fascia di capitano, guidando il gruppo fino alla finale promozione. Nell’ultimo campionato arriva la meritata soddisfazione con la vittoria del torneo di Serie A2 e la conseguente promozione in Serie A1.

Il percorso di crescita di N’Guessan è stato accompagnato anche dalle convocazioni azzurre. Nell’ultima stagione è entrata a far parte del Green Team della Nazionale italiana, mentre nell’estate 2026 è stata convocata con la Nazionale italiana 3×3, sia nella selezione Under 23 che in quella Senior.

«È una scelta che ho fatto con entusiasmo e consapevolezza – spiega -. Dopo tanti anni in una società che è stata casa, sentivo il bisogno di affrontare una nuova sfida. Livorno mi ha trasmesso grande fiducia e credo sia il posto giusto per continuare a crescere. So che confrontarmi con l’A1 sarà impegnativo, ma è proprio questo che cercavo: voglio mettermi alla prova, imparare e dare il mio contributo alla squadra».