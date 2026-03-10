Home

Nardini a Livorno: visita ad alloggi Erp nel cantiere Ex Chiccaia

10 Marzo 2026

Giornata livornese per Alessandra Nardini, assessora regionale con deleghe al diritto alla casa e alle questioni carcerarie.

Alessandra Nardini si è incontrata con il sindaco di Livorno Luca Salvetti, con l’assessore alle politiche per la casa Andrea Raspanti e con il presidente di Casalp Marcello Canovaro. Insieme a Raspanti e Canovaro l’assessora ha visitato il cantiere dell’ex Chicchiaia, nel quartiere di Shangai, dove i lavori procedono per poter consegnare presto 42 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, costruiti grazie a risorse PNRR e regionali.

“In attesa di capire in cosa si concretizzerà il Piano Casa annunciato dal Governo – afferma Nardini – come Regione stiamo facendo la nostra parte, ma servono investimenti seri anche da parte del livello nazionale. Noi continueremo a essere presenti sui territori, confrontarci con amministratrici, amministratori e con chi gestisce gli Erp. È questo il metodo in cui crediamo, anche sul tema diritto alla casa: non decidere dall’alto, ma costruire una visione condivisa con chi ogni giorno si impegna sul territorio. In questa legislatura per noi il tema diritto alla casa è centrale”.