Home

Cronaca

Nardini al nuovo anno del “Mascagni” di Livorno: “Formazione e cultura centrali per ripartenza”

Cronaca

6 Novembre 2021

Nardini al nuovo anno del “Mascagni” di Livorno: “Formazione e cultura centrali per ripartenza”

Livorno 6 novembre 2021

“E’ una grande emozione essere qui questa sera, è un messaggio di speranza e di ripartenza dopo due anni difficili, soprattutto per le studentesse e gli studenti. Essere qui oggi significa anche ribadire che in questa ripartenza si devono mettere al centro la formazione, l’arte e la cultura”. Così l’assessora all’Università e ricerca Alessandra Nardini, che questo pomeriggio ha partecipato nel Teatro Quattro Mori di Livorno all’inaugurazione del nuovo anno accademico dell’Istituto musicale Mascagni, “istituto di grande prestigio, che ha saputo formare numerosi giovani talenti nel campo musicale”.

Augurando “un proficuo anno accademico a studentesse, studenti dell’Istituto e ai docenti”, l’assessora ha aggiunto che “grazie alla campagna vaccinale, anche il mondo della scuola, delle università e dell’alta formazione artistica e musicale può fare passi in avanti che speriamo presto possano portare ad una piena normalità. Come Regione Toscana continueremo ad essere accanto a queste realtà così prestigiose ed importanti per tanti giovani, sostenendo anche le esperienze di virtuose sinergie che si sono sviluppate negli anni”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin