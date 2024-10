Home

Nardò-Libertas, Andreazza: “Non credo che sia una squadra in crisi”

12 Ottobre 2024

Livorno 12 ottobre 2024 – Nardò-Libertas, Andreazza: "Non credo che sia una squadra in crisi"

Nardò – Libertas, le parole di Marco Andreazza prima della partita di domani in terra pugliese

“Troviamo una squadra che non ha ancora vinto in campionato e che proverà a farlo davanti ai propri tifosi dopo aver perso in maniere abbastanza larga l’ultima partita.

Non credo che Nardò sia in crisi, perché dopo tre giornate di campionato è troppo presto per parlare in termini di crisi.

Ha un allenatore molto esperto come Dalmonte di altissimo livello e due americani molti forti.

Mi aspetto un avversario vivo e combattivo. Noi dovremo essere bravissimi a riproporre la mentalità difensiva che abbiamo usato per vincere su un campo difficile come Vigevano.

In settimana abbiamo lavorato per contenere gli alti e bassi che spesso ci contraddistinguono. Dobbiamo soprattutto limitare i bassi, perché per vincere in trasferta dobbiamo rimanere aggrappati alla partita anche nei momenti di difficoltà. Ci siamo preparati con la giusta convinzione per andare a fare una grande partita a Lecce e per vincere”.

Luca Tozzi commenta così la partita di domani: “la chiave sarà non farli esaltare”

“Al momento il nostro obiettivo è di dare continuità ai risultati. Proveniamo dal bel successo sul difficile campo di Vigevano dove è complicato vincere. Questo deve darci autostima e fiducia per affrontare quest’altra sfida che sarà altrettanto complicata.

Nardò vuole centrare la prima vittoria in campionato e vuole farlo davanti ai suoi tifosi. La chiave sarà il non farli esaltare, non farli entrare in ritmo. E come abbiamo fatto a Vigevano – se questo succede – dobbiamo essere solidi in difesa e trovare le soluzioni migliori in attacco. Solo in questo modo possiamo competere e provare a vincere domenica contro Nardò”-

