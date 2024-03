Home

Nas chiudono panificio a Shangai per carenze igienico sanitarie

Livorno 29 marzo 2024 – Nas chiudono panificio a Shangai per carenze igienico sanitarie

Proseguono i controlli dei carabinieri sulla sicurezza alimentare in questo periodo di festività pasquali per garantire il rispetto della normativa di settore anche sui prodotti tipici. I militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno infatti effettuato diverse ispezioni in esercizi pubblici cittadini di preparazione e somministrazione alimenti, in aderenza alla strategia operativa mensile rivolta ai “prodotti da forno e prodotti dolciari”.

Nell’ambito del servizio i carabinieri, a seguito di un controllo effettuato in un panificio/pasticceria nel quartiere Shangay gestito da un 47enne livornese; hanno riscontrato delle irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario. In particolare:

il locale laboratorio di panificazione e quello adibito a deposito alimenti risultavano detenuti in pessime condizioni igienico sanitarie. Sporco pregresso sul pavimento, incrostazioni, unto sugli impianti e le attrezzature, nonché per la presenza diffusa di insetti (moscerini e formiche).

I militari hanno quindi comminato al gestore una sanzione di 1. 000 euro, richiedendo nel contempo anche l’intervento di personale dell’Azienda Sanitaria Toscana nord ovest che ha disposto l’immediata sospensione ed inibizione dell’attività, che ha un valore stimato di 300mila euro.

I controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale da parte del N.A.S.

