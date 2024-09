Home

Nas sanzionano attività per carenze igienico sanitarie

26 Settembre 2024

Livorno 26 settembre 2024 – Nas sanzionano attività per carenze igienico sanitarie

Continuano i controlli dell’Arma sulla sicurezza alimentare e sul rispetto della normativa a tutela della salute pubblica. I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno sono stati impegnati in controlli di settore a tutela e salvaguardia del rispetto della normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande da parte degli esercizi pubblici della provincia labronica.

In particolare, i militari, nel corso di un controllo hanno riscontrato irregolarità sotto il profilo della sicurezza alimentare ed in materia igienico-sanitaria in un esercizio di operante a Venturina Terme.

Gli ispettori dell’Arma hanno riscontrato nel locale cucina la presenza di insetti in vari punti della pavimentazione, nonché sporco pregresso non rimosso, unto ed incrostazioni sulle attrezzature. I militari operanti hanno pertanto richiesto l’intervento di personale dell’azienda sanitaria Toscana Nord Ovest. All’esito dell’accertamento è stata disposta la temporanea sospensione ed inibizione dell’attività di preparazione e somministrazione di alimenti ed il gestore è stato sanzionato per importo di euro 1.000.

Controlli analoghi proseguiranno su tutto il territorio provinciale da parte del N.A.S. in collaborazione con l’Arma territoriale a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare