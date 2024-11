Home

Nas sequestrano 22 chili di prodotti alimentari privi di tracciabilità

12 Novembre 2024

I militari del NAS – Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno eseguito un’ispezione all’interno di un esercizio di ristorazione di Collesalvetti.

A seguito di un controllo per verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire potenziali rischi per la salute pubblica, i carabinieri hanno accertato che all’interno dell’esercizio erano conservati, destinati alla somministrazione ai clienti, prodotti alimentari congelati (pollo e maiale), per un valore complessivo di circa 500 euro, privi di tracciabilità che consentisse di verificarne la provenienza, in violazione della normativa di settore che impone di conservare gli alimenti in confezioni da cui si possano evincere, tra le altre cose, la scadenza, la provenienza ed il numero del lotto, requisito indispensabile per fronteggiare eventuali contaminazioni.

I carabinieri hanno preceduto al sequestro cautelare di 22 chilogrammi di prodotti alimentari, a sanzionare il titolare dell’attività per un importo di 1.500 euro nonché ad informare le autorità competenti in materia.