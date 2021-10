Home

Boxpress

Nasa lancia la prima donna di colore sulla Luna, è un fumetto interattivo (Video)

Boxpress

2 Ottobre 2021

Nasa lancia la prima donna di colore sulla Luna, è un fumetto interattivo (Video)

La prima donna sulla Luna diventa un racconto a fumetti della Nasa VIDEO

Protagonista una donna di colore, Callie Rodriguez con il robot Rt

Scienza e Tecnica – 3 ottobre 2021

Si chiama Callie Rodriguez ed è la prima donna sulla Luna, protagonista della graphic novel digitale e interattiva realizzata dalla Nasa per ispirare la prossima generazione di astronaute.

Determinata a realizzare i suoi sogni, Callie affronta l’avventuroso viaggio con l’aiuto del robot Rt (chiamato così in onore del papà di Callie, Arturo), dotato di una personalità bizzarra e uno spiccato senso dell’umorismo.

La storia può essere anche ascoltata sotto forma di podcast oppure vissuta in modo coinvolgente grazie a una app che permette di esplorare gli ambienti del racconto a grandezza naturale e gli oggetti in 3D, Ci sono poi video, giochi e sfide per partecipare virtualmente alla missione

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin