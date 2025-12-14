Elba

Portoferraio (isola d’Elba, Livorno) 14 dicembre 2025 Nasce a Portoferraio il ’Centro di interpretazione’ del Santuario Pelagos

Nascerà a Portoferraio (Li), negli spazi dell’antico Arsenale delle Galeazze, il nuovo centro di interpretazione del santuario internazionale dei mammiferi marini Pelagos. Sarà un luogo di conoscenza e divulgazione delle scienze ambientali marine, pensato in chiave multidisciplinare: contenuti scientifici aggiornati, metodologie didattiche innovative, attività rivolte a pubblici diversi, in stretto dialogo con la comunità scientifica e con le comunità locali, valorizzandone storia, memoria e patrimoni immateriali.

La nascita del centro è parte di un Accordo firmato da Regione Toscana, Comune di Portoferraio e Parco nazionale dell’Arcipelago toscano, nel quale si ribadisce l’obiettivo condiviso di tutelare e valorizzare il territorio del Santuario Pelagos, di cui i tre enti sono parte integrante.

“Grazie a questo accordo con il Comune di Portoferraio e con l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano – spiega l’assessore regionale all’ambiente David Bartolini – rinnoviamo il nostro impegno per la tutela del Santuario Pelagos e valorizziamo un progetto che unisce conoscenza scientifica, sensibilità ambientale e identità territoriale.

La Toscana crede profondamente nella protezione dei suoi mari e dei suoi ecosistemi: il nuovo centro di interpretazione all’Elba sarà un luogo di incontro, educazione e orgoglio per tutta la comunità”.

Il progetto segna anche l’avvio di un percorso di recupero e valorizzazione di una parte significativa del patrimonio architettonico e culturale di Portoferraio, con la rivitalizzazione di un edificio realizzato da Cosimo I de’ Medici nel Cinquecento come arsenale per la costruzione e la riparazione delle galeazze dell’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano.

L’accordo sottoscritto finanzia il primo lotto funzionale dei lavori, che comprende tutti gli interventi di consolidamento dell’edificio e il recupero filologico delle testimonianze legate alla originaria funzione di arsenale.

L’investimento complessivo è di 3 milioni di euro: 1,2 milioni a carico della Regione Toscana, 1,1 milioni del Parco Nazionale Arcipelago Toscano e 0,7 milioni del Comune di Portoferraio.

Soggetto attuatore dell’intervento è il Comune di Portoferraio, che si avvarrà dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano per tutte le procedure necessarie alla realizzazione dell’opera.

Il nuovo Centro di interpretazione entrerà a far parte della rete delle strutture divulgative presenti sul territorio regionale, a supporto delle attività dell’Osservatorio Toscano per la Biodiversità, rafforzando il ruolo della Toscana come laboratorio avanzato di educazione ambientale, tutela del mare e promozione di un turismo consapevole.