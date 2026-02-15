Home

15 Febbraio 2026

San Vincenzo (Livorno) 15 febbraio 2026 Nasce Avanti San Vincenzo: un nuovo spazio di ascolto e idee per il paese

Nasce Avanti San Vincenzo, un gruppo che si propone come punto di riferimento per chi vive il paese ogni giorno e sente il bisogno di contribuire in modo concreto al suo miglioramento.

“Non un partito, non un movimento politico, ma uno spazio aperto di ascolto”, confronto e proposta, pensato per mettere al centro San Vincenzo, la sua comunità e le attività che ne rappresentano il cuore economico e sociale.

“L’idea alla base di Avanti San Vincenzo è semplice – spiega la nota degli organizzatori- creare un canale diretto tra cittadini, attività commerciali, realtà produttive e associative del territorio e chi vuole impegnarsi per il bene comune”.

“Un luogo – anche digitale – dove chiunque possa segnalare problemi, condividere idee di innovazione, proporre soluzioni o raccontare ciò che non funziona e ciò che potrebbe funzionare meglio.

Il gruppo nasce anche da una consapevolezza condivisa: negli ultimi anni San Vincenzo, per diverse ragioni, sta vivendo una fase di difficoltà e di progressivo declino sotto vari aspetti – dalla vivibilità ai servizi, dal tessuto commerciale alla partecipazione della comunità.

Da qui la volontà di non restare indifferenti, ma di reagire in modo costruttivo, trasformando le criticità in occasioni di confronto e proposta.

Dalla manutenzione degli spazi pubblici ai servizi, dalla valorizzazione del territorio alle opportunità culturali e sociali, Avanti San Vincenzo si pone l’obiettivo di raccogliere esigenze reali

e trasformarle in riflessioni concrete, partendo dall’ascolto.

“Perché le idee più autentiche e le osservazioni più preziose nascono da chi il paese lo vive ogni giorno, perché ci abita, perché ci lavora, perché ne condivide quotidianamente dinamiche, opportunità e difficoltà. Sebbene il gruppo nasca oggi, al suo interno convivono esperienze diverse e consolidate: persone che, per percorsi di vita e professionali, vivono San Vincenzo da decenni e ne conoscono dinamiche, potenzialità e criticità”.

Da questa consapevolezza nasce la scelta di mettersi in gioco, di non restare fermi a guardare, ma di contribuire in modo attivo e responsabile al futuro del paese.

Avanti San Vincenzo si rivolge a tutti: giovani e meno giovani, residenti storici e nuovi cittadini, associazioni, commercianti, professionisti e famiglie.

“Chiunque abbia a cuore il paese può trovare in questo progetto uno spazio libero da etichette, dove il confronto è visto come una risorsa e non come uno scontro. In un momento in cui spesso i cittadini si sentono poco ascoltati, Avanti San Vincenzo vuole essere uno spazio aperto in cui ciascuno possa sentirsi parte attiva della comunità. Un progetto che nasce dall’ascolto e che può crescere solo attraverso il contributo concreto di chi vive il paese ogni giorno”.

Avanti San Vincenzo invita tutti i cittadini e le attività del territorio a partecipare, a segnalare ciò che non funziona, a condividere idee e proposte, a dare il proprio punto di vista. Perché il futuro

del paese non si costruisce restando a guardare, ma mettendosi in gioco insieme.

Per segnalazioni, idee e contributi è possibile scrivere all’indirizzo email: avantisanvincenzo@gmail.com

oppure contattare il gruppo attraverso le pagine social Instagram e Facebook “Avanti San Vincenzo”, già attive.