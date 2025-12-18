Home

Politica

Nasce Blu Lab, il PD apre un laboratorio permanente su mare, ambiente e Blue Economy

Politica

18 Dicembre 2025

Nasce Blu Lab, il PD apre un laboratorio permanente su mare, ambiente e Blue Economy

Livorno, 18 dicembre 2025 Nasce Blu Lab, il PD apre un laboratorio permanente su mare, ambiente e Blue Economy

Nasce a Livorno il BLU-LAB, il nuovo laboratorio permanente del Partito Democratico dedicato alle politiche del mare, alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo della Blue Economy. Il progetto, già avviato nei giorni scorsi, intende creare uno spazio stabile di confronto, approfondimento e proposta, aperto alla partecipazione di cittadini, ricercatori, operatori economici e realtà del territorio.

In questa cornice, il PD punta a rilanciare il ruolo dei Circoli come fulcro dell’attività politica e organizzativa, rafforzando il dialogo con la comunità e contribuendo alla crescita culturale, economica e sociale della città.

Le priorità del BLU-LAB riguarderanno la valorizzazione dell’ecosistema marino e della fascia costiera, la promozione della sostenibilità ambientale e della transizione ecologica, nonché il contrasto alla crisi climatica attraverso un modello di sviluppo fondato sulla Blue Economy. Un modello che unisce la tutela degli ecosistemi marittimi alle attività economiche legate al mare, come pesca, portualità, energie rinnovabili, turismo.

Ampio spazio sarà dedicato alle problematiche connesse alle Aree Marine Protette e ai Siti di Interesse Comunitario che interessano il territorio livornese, in particolare l’AMP delle Secche della Meloria e il SIC di Calafuria, presìdi fondamentali per la tutela della biodiversità marina.

Il BLU-LAB auspica una sempre maggior valorizzazione delle aree marine sottoposte a tutela, anche attraverso il rafforzamento delle sinergie con l’Acquario di Livorno e con il futuro Centro Visite dell’AMP allo Scoglio della Regina. L’obiettivo è accrescere la consapevolezza delle condizioni ambientali del mare, soprattutto tra le giovani generazioni e nell’intera comunità, favorendo al contempo positive ricadute sul piano turistico.

La Blue Economy rappresenta un pilastro strategico per il futuro di Livorno: un ambito che comprende sia le attività tradizionali legate al mare sia i settori più innovativi e ad alto contenuto tecnologico. In questa prospettiva, il BLU-LAB intende valorizzare il ruolo della città come polo scientifico, ambientale e di ricerca, facendo leva sulla presenza coordinata di importanti centri di eccellenza già operativi sul territorio. Tra questi: CNIT, OGS, Scuola Superiore Sant’Anna, LaMMA, CIBM, ARPAT, ISPRA e CNR IBE, concentrati in particolare allo Scoglio della Regina e alla Dogana d’Acqua, un patrimonio unico di competenze e conoscenze.

Un ulteriore obiettivo riguarda il rafforzamento dell’attrattività universitaria di Livorno. Partendo dalla valorizzazione delle realtà già presenti, come la Facoltà di Logistica e l’Accademia Navale, il BLU-LAB mira a favorire l’ ampliamento dell’offerta accademica auspicando l’arrivo di nuovi corsi strettamente collegati all’economia del mare e alle esigenze del sistema produttivo contemporaneo.

L’obiettivo finale è favorire la formazione di nuove professionalità qualificate e innovative, capaci di contribuire allo sviluppo del territorio, trasformando Livorno in un vero e proprio laboratorio avanzato di ricerca, formazione e sperimentazione.

Il gruppo di lavoro del BLU-LAB, composto da docenti, ricercatori, tecnici ed esperti del territorio, si è riunito il 21 novembre 2025 e ha già individuato alcune iniziative che saranno presentate a breve alla città. Il primo evento sarà dedicato al tema della ricerca applicata, e di come la stessa possa diventare uno degli assi strategici per trasformare conoscenza e innovazione in sviluppo sostenibile.

Le attività si svolgeranno presso il Circolo San Jacopo.

Gruppo di lavoro promotore del BLU-LAB

Anna Maria Biricotti

Barbara Bonciani

Chiara Marini

Emiliano Carnieri

Fabrizio Serena

Marco Bennici

Mauro Meini

Sergio Muzzi

Coordinamento: Renato Gangemi

Delega Ambiente – Vicesegretaria UC Livorno: Francesca Pritoni

Delega Innovazione – Segreteria UC Livorno: Franco Spinella