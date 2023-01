Home

Nasce Confcommercio Livorno Città turistica, il gruppo di coordinamento per lo sviluppo dell’incoming

11 Gennaio 2023

Livorno 11 gennaio 2023 – Nasce Confcommercio Livorno Città turistica, il gruppo di coordinamento per lo sviluppo dell’incoming

Far crescere il turismo per dare alla città una migliore spinta occupazionale e di immagine sfruttando le bellezze naturali che Livorno racchiude assieme alle sue tante eccellenze enogastronomiche e culturali.

E’ questo l’obiettivo di Confcommercio Livorno Città turistica, il gruppo di lavoro e coordinamento nato in seno all’associazione di via Serristori di cui fanno parte rappresentanti di ristoranti, pizzerie, bar, alberghi, stabilimenti balneari, oltre a guide, noleggiatori di auto con conducente e strutture sportive.

Il coordinamento ha il fine di rappresentare all’amministrazione comunale e alle altre autorità cittadine le criticità e le proposte delle categorie che lavorano direttamente o indirettamente con turisti e visitatori, in modo da stabilire un collegamento sempre più stretto tra imprenditori e amministrazione per tutte le iniziative che possono incrementare le presenze, i pernottamenti e la vita sociale in città.

“Livorno ha potenzialità enormi – dicono i membri del coordinamento – ed è un peccato non utilizzarle a pieno. La Terrazza Mascagni per esempio è stata di nuovo usata come set per degli spot pubblicitari ma per esempio non è possibile farla visitare con calma perché non c’è un parcheggio per i bus turistici. Per non parlare della Venezia che sta soffrendo da troppo tempo di gravi problemi di mala movida e di sicurezza”.

Decisi a contribuire attivamente al rilancio integrato della città, i rappresentanti Livorno Città Turistica si occuperanno infatti anche di abusivismo e illegalità.

Livorno Città Turistica ad oggi è composto da Ursula Ida Pareti (Confguide), Chiara Cellerai (Albergatori Confcommercio), Marina Calvaresi (Pubblici Esercizi), Romina Giachetti (SIB, balneari), Giovanni Neri (Ristoratori Confcommercio), Vittorio Giacomelli (Ncc), Leonardo Bertini (Attività sportive), ed è coordinato direttamente dalla presidente provinciale della Confcommercio Francesca Marcucci. Portavoce saranno Neri e Calvaresi. Tutte le categorie possono, anzi sono invitate, a farne parte con suggerimenti e proposte. Basta scrivere a turismo@confcommercio.li.it

Nella foto Alessio Schiano, Giovanni Neri, Ursula Ida Pareti, Marina Calvaresi.

