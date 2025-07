Politica

17 Luglio 2025

Livorno 17 luglio 2025 Nasce il Circolo di Livorno e Provincia del Movimento Politico “Partiamo da Qui”

Il movimento “Partiamo da Qui” annuncia l’apertura del nuovo Circolo di Livorno e Provincia. Andrea Ravalli sarà il Responsabile, affiancato da Filippo Carbone (tesoriere) e Giuseppe Carbone (segretario). Cresce la rete territoriale del Movimento presieduto da Ninni Petrella.

Si è ufficialmente costituito il nuovo circolo territoriale di Livorno e provincia del movimento politico “Partiamo da Qui”, realtà in crescita sul territorio nazionale, ispirata ai valori liberali, della partecipazione civica e del radicamento comunitario.

Il coordinamento locale sarà guidato da Andrea Ravalli, nominato Responsabile del Circolo. Accanto a lui, Filippo Carbone ricoprirà il ruolo di Tesoriere, mentre Giuseppe Carbone sarà il nuovo Segretario.

Il Movimento è presieduto da Ninni Petrella, promotore di una politica che parte dai territori per ricostruire un rapporto autentico tra cittadini e istituzioni.