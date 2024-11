Home

Cronaca

Nasce il dipartimento dell’Unione comunale PD di Livorno dedicato al lavoro

Cronaca

20 Novembre 2024

Nasce il dipartimento dell’Unione comunale PD di Livorno dedicato al lavoro

Livorno 20 novembre 2024 Nasce il dipartimento dell’Unione comunale PD di Livorno dedicato al lavoro



Giulio Profeta, Responsabile diritti sociali, lavoro e sviluppo economico Unione comunale PD di Livorno annuncia che grazie alla Segreteria di Alberto Brilli, ha preso le mosse il Dipartimento dell’Unione comunale PD di Livorno dedicato al lavoro. L’obiettivo politico prefissato è quello di tenere alta l’attenzione e promuovere in città un’occupazione di qualità e rispettosa delle corrette relazioni sindacali, con un’attenzione particolare al mondo giovanile, spesso posto in prima linea nella trincea dello sfruttamento e della precarizzazione, e al turismo, che può portare opportunità ma che, come sta mostrando il caso di Firenze, deve essere regolato e gestito per prevenire fenomeni di gentrificazione, di espulsione dei residenti, di perdita di servizi e, in definitiva, di abbassamento della qualità abitativa cittadina complessiva.

Nei prossimi mesi avvieremo una serie di consultazioni con tutte le organizzazioni impegnate in città sul lavoro, chi volesse partecipare o anche solo avviare un confronto può farlo scrivendo all’indirizzo mail: segreteria@pdlivorno.it.