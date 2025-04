Home

Politica

Nasce il PLD, il nuovo partito si sta radicando Livorno, Piombino e Rosignano

Politica

26 Aprile 2025

Nasce il PLD, il nuovo partito si sta radicando Livorno, Piombino e Rosignano

Livorno 26 aprile 2025 Nasce il PLD, il nuovo partito si sta radicando Livorno, Piombino e Rosignano

L’8 marzo a Roma è nato il Partito Liberaldemocratico, che riunisce in un’unica casa politica quattro associazioni di impronta liberale: Orizzonti Liberali (presieduta dal deputato del gruppo Misto, ex Italia Viva, Luigi Marattin), Libdem (presieduta da Andrea Marcucci, ex senatore dem, uscito dal Pd dopo l’arrivo di Elly Schlein); Nos (fondata da Alessandro Tommasi, già fondatore di Will Media) e Liberal Forum (presieduta da Pietro Ruggi).

Perché un partito liberaldemocratico? In un mondo in costante cambiamento, caratterizzato da velocità e intensità senza precedenti, è fondamentale adottare nuovi paradigmi, abbandonando i vecchi schemi e i legami con il passato. È tempo di mollare gli ormeggi e guardare il mondo con occhi nuovi, con i piedi ben piantati nel presente e lo sguardo rivolto al futuro.

Non ha senso rimpiangere ciò che è stato; è necessario invece promuovere l’innovazione, indipendentemente dalla sua origine e forma. Dobbiamo impegnarci affinché questo nuovo tempo diventi un’opportunità di emancipazione, non un terreno di rivincita o di recriminazione.

Il bipolarismo attuale, con schieramenti di “Destra” e “Sinistra” estremamente eterogenei e polarizzati verso gli estremismi, rappresenta un passato intriso di sentimenti di vendetta e rancore, incompatibili con le dinamiche geopolitiche contemporanee. Per l’Italia, auspichiamo l’apertura di una nuova fase, guidata da un autentico spirito innovatore, che superi definitivamente la contrapposizione ideologica post-bellica, aggregando le attuali istanze politiche liberali e moderate per liberarle dal giogo dei partiti personali.

Il Partito Liberaldemocratico ha l’obiettivo di contrastare questa deriva, affermando la sua vocazione liberale contro ogni forma di corporativismo che permea la cultura populista e sovranista presente in entrambi gli schieramenti.

Il partito vuole dare voce a quella parte d’Italia che non si riconosce nel finto bipolarismo attuale, ma aspira a un Paese più competitivo nel contesto globale. Vogliamo rappresentare chi desidera meno tasse, servizi pubblici efficienti e non clientelari, meritocrazia, concorrenza e pari opportunità. Siamo consapevoli che una società basata solo sui diritti è destinata a fallire.

Il Partito Liberaldemocratico si sta quindi radicando anche a Livorno, organizzandosi sul territorio individuando figure di riferimento nelle varie realtà comunali, in attesa della nomina del coordinamento provinciale che seguirà quella del segretario e dell’assemblea prevista con il Congresso del 28 e 29 giugno.

Coordinamento Provinciale: Alessandro Pulidori, Attilio Polverini, Massimo Gaggini

Livorno: Laura Reggioli, Mario Antonio Gambacciani

Rosignano, Cecina e bassa Val di Cecina: Donatella di Dio, Pierangelo Geppetti

Piombino, Val di Cornia ed Isola d’Elba: Antonio Dorino, Pierluigi Rinaldi

Nasce il PLD, il nuovo partito si sta radicando Livorno, Piombino e Rosignano