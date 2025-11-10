Nasce in Italia un nuovo Festival di Musica Barocca: è Hortus Harmonicus A Livorno, dal 4 al 18 dicembre
Livorno, 10 novembre 2025 Nasce in Italia un nuovo Festival di Musica Barocca: è Hortus Harmonicus A Livorno, dal 4 al 18 dicembre
A Livorno, dal 4 al 18 dicembre 2025. Nello storico Teatro Goldoni e nei luoghi barocchi della Città
Nasce in Italia un nuovo Festival di Musica Barocca: è Hortus Harmonicus, e si svolgerà a Livorno, dal 4 al 18 dicembre 2025, sotto la direzione artistica di Federico Maria Sardelli e Roberto Sbolci, segreteria artistica Stefano Thrull.
Hortus Harmonicus, un orto in cui crescono fiori preziosi e ricchi di bellezza, un giardino coltivato negli spazî dell’architettura barocca, ove le armonie musicali del tempo possono fiorirvi in simbiosi.
A Livorno, nello storico Teatro Goldoni e nei luoghi barocchi della Città, il numero zero di Hortus Harmonicus presenta tre eventi di altissimo profilo in cui musiche appena riscoperte dialogano con rarità o celebri capolavori del barocco: Vivaldi, Charpentier e Monteverdi ne sono i protagonisti, interpretati dai migliori solisti e orchestre barocche del panorama internazionale.
La rassegna ha il sostegno del Comune di Livorno, del Teatro Goldoni, e della Diocesi di Livorno.
A presentarla questa mattina a palazzo comunale sono stati gli ideatori Sardelli, Sbolci, Trull, alla presenza del sindaco Luca Salvetti e dell’assessora alla Cultura Angela Rafanelli.
Gli Eventi
4 dicembre 2025 | ore 21:00 | Teatro Goldoni | Livorno
Antonio Vivaldi
La costanza trionfante, RV 706-A
Una nuova opera di Vivaldi, appena riscoperta:
la prima in tempi moderni di tutta la musica sopravvissuta.
Carlotta Colombo, soprano
Cecilia Molinari, contralto
Valentino Buzza, tenore
Modo Antiquo
Federico Maria Sardelli, direttore –––––––––––––––––
14 dicembre 2025 | ore 21:00 | Santuario di Montenero | Livorno
Marc-Antoine Charpentier
Un concert de Noël
I musici del Gran Principe
Samuele Lastrucci, direttore –––––––––––––––––
18 dicembre 2025 | ore 21:00 | Chiesa di San Ferdinando | Livorno
Claudio Monteverdi
Selva morale & spirituale
Roberta Invernizzi, cantus
Valeria La Grotta, cantus
Joan Francesc Folqué, altus
Manuel Amati, tenor
Matteo Straffi, tenor
Marco Angioloni, tenor
Alessandro Ravasio, bassus
Mauro Borgioni, bassus
Modo Antiquo
Federico Maria Sardelli, direttore
Il calendario dettagliato degli eventi in pdf, clicca qui