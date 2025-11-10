Nasce in Italia un nuovo Festival di Musica Barocca: è Hortus Harmonicus A Livorno, dal 4 al 18 dicembre

Nasce in Italia un nuovo Festival di Musica Barocca: è Hortus Harmonicus, e si svolgerà a Livorno, dal 4 al 18 dicembre 2025, sotto la direzione artistica di Federico Maria Sardelli e Roberto Sbolci, segreteria artistica Stefano Thrull.

Hortus Harmonicus, un orto in cui crescono fiori preziosi e ricchi di bellezza, un giardino coltivato negli spazî dell’architettura barocca, ove le armonie musicali del tempo possono fiorirvi in simbiosi.

A Livorno, nello storico Teatro Goldoni e nei luoghi barocchi della Città, il numero zero di Hortus Harmonicus presenta tre eventi di altissimo profilo in cui musiche appena riscoperte dialogano con rarità o celebri capolavori del barocco: Vivaldi, Charpentier e Monteverdi ne sono i protagonisti, interpretati dai migliori solisti e orchestre barocche del panorama internazionale.

La rassegna ha il sostegno del Comune di Livorno, del Teatro Goldoni, e della Diocesi di Livorno.

A presentarla questa mattina a palazzo comunale sono stati gli ideatori Sardelli, Sbolci, Trull, alla presenza del sindaco Luca Salvetti e dell’assessora alla Cultura Angela Rafanelli.

Gli Eventi

4 dicembre 2025 | ore 21:00 | Teatro Goldoni | Livorno

Antonio Vivaldi

La costanza trionfante, RV 706-A

Una nuova opera di Vivaldi, appena riscoperta:

la prima in tempi moderni di tutta la musica sopravvissuta.

Carlotta Colombo, soprano

Cecilia Molinari, contralto

Valentino Buzza, tenore

Modo Antiquo

Federico Maria Sardelli, direttore –––––––––––––––––

14 dicembre 2025 | ore 21:00 | Santuario di Montenero | Livorno

Marc-Antoine Charpentier

Un concert de Noël

I musici del Gran Principe

Samuele Lastrucci, direttore –––––––––––––––––

18 dicembre 2025 | ore 21:00 | Chiesa di San Ferdinando | Livorno

Claudio Monteverdi

Selva morale & spirituale

Roberta Invernizzi, cantus

Valeria La Grotta, cantus

Joan Francesc Folqué, altus

Manuel Amati, tenor

Matteo Straffi, tenor

Marco Angioloni, tenor

Alessandro Ravasio, bassus

Mauro Borgioni, bassus

Modo Antiquo

Federico Maria Sardelli, direttore

