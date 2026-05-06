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Nasce Pielle Young, il nuovo settore giovanile biancoazzurro

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6 Maggio 2026

Nasce Pielle Young, il nuovo settore giovanile biancoazzurro

Livorno 6 maggio 2026 Nasce Pielle Young, il nuovo dettore giovanile biancoazzurro

La Pielle Livorno annuncia la nascita di “Pielle Young”, il nuovo settore giovanile biancoazzurro che rappresenta un passo fondamentale nella costruzione del futuro sportivo e sociale della società.

Il progetto sarà realizzato in collaborazione con Roosters Livorno, polisportiva cittadina specializzata nello sport management, che metterà a disposizione competenze organizzative e tecniche per garantire un percorso di crescita strutturato, moderno e di qualità.

A guidare Pielle Young saranno due figure di riferimento: Edoardo Tamalio, nominato Direttore Generale del progetto, e Cristiano Forti, che ricoprirà il ruolo di Direttore Tecnico e Didattico, assicurando lo sviluppo sportivo ed educativo dei giovani atleti.

A partire dalla stagione sportiva 2025/2026, Pielle Young prenderà il via con il minibasket, ponendo al centro bambini e famiglie, con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli al mondo della pallacanestro attraverso un ambiente sano, educativo e stimolante.

L’iniziativa nasce con una visione chiara: non solo formare giovani atleti, ma contribuire alla crescita personale dei ragazzi, trasmettendo valori fondamentali come il rispetto, il lavoro di squadra e la passione per lo sport.

Francesco Farneti commenta:

“Pielle Young rappresenta un investimento concreto sul futuro della nostra società e della città di Livorno. Vogliamo creare un percorso solido che parta dai più piccoli e li accompagni nel tempo, dentro e fuori dal campo”.

Edoardo Tamalio, Direttore Generale del progetto, aggiunge:

“L’obiettivo è costruire un modello organizzativo efficiente e sostenibile, capace di valorizzare ogni bambino e ogni famiglia che sceglierà Pielle Young. Vogliamo che questo progetto diventi un punto di riferimento per Livorno”.

Cristiano Forti, Direttore Tecnico e Didattico, sottolinea: “Metteremo al centro la qualità dell’insegnamento e la crescita dei ragazzi, non solo dal punto di vista tecnico ma anche umano. Il minibasket è il primo passo di un percorso educativo che deve essere prima di tutto divertente e formativo”.

Entro la fine del mese di maggio verranno comunicate tutte le informazioni utili relative a modalità e tempi di iscrizione al minibasket.

Pielle Livorno invita famiglie, appassionati e sponsor a partecipare e sostenere questo nuovo percorso, che mira a diventare un punto di riferimento per il movimento cestistico giovanile livornese.