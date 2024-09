Home

28 Settembre 2024

Livorno 28 settembre 2024 – Nasce TESS: coalizione interregionale per difendere territorio e paesaggio

Gli impianti di accumulo nella frazione di Acciaiolo, in appena sei mesi, sono diventati quattro. A noi

sembravano già tanti, anzi troppi, 56 container da 35 tonn l’uno ma ora siamo a ben 210 container per un

totale di 7.350 tonnellate di batterie a ioni di litio (che un giorno dovranno essere smaltite a spese dei

contribuenti…) autorizzate in deroga alle procedure di valutazione impatto ambientale! Tuttavia non ci

siamo fatti travolgere dagli eventi anche perché non ce lo possiamo assolutamente permettere: dobbiamo

difendere il nostro territorio, il nostro paesaggio e la nostra stessa identità da questo vero e proprio attacco

alla diligenza ad opera di interessi economici che, in nome della Transizione Green, sono pronti a riempire

le nostre campagne ed amene colline di acciaio, silicio, litio e cobalto, sacrificando e sottraendo suolo,

all’agricoltura ed al paesaggio.

Dopo la costituzione del Comitato Intercomunale (Fauglia, Crespina-Lorenzana e Collesalvetti),

nell’incontro di fine agosto, il Comune di Fauglia si è impegnato a deliberare a favore di Postignano come

area NON idonea mettendola a calendario, per i primi di ottobre. Il 6 settembre presso la Biblioteca delle

Oblate a Firenze, si è svolto un incontro tra Regione Toscana, Associazioni e Comitati toscani e, in parte,

dalle regioni confinanti. In tale occasione il Comitato per la Salvaguardia di Postignano ha avuto modo di

rappresentare, all’Assessora Monia Monni ,come se è vero il principio che “il paesaggio è il nostro

petrolio” allora è scellerato quanto contraddittorio” sputarci sopra” coniando il detto “non si può stare col

bosco e con chi lo brucia”! Abbiamo ricordato quante offese al paesaggio abbia già subito la Toscana, che

ha un solo vantaggio in tal senso : essere vastissima ma questo non è un merito ascrivibile alla

Amministrazione che, invece, è chiamata ora a riscattarsi! Durante il nostro intervento, abbiamo anche

ricordato alcuni aspetti tecnici come l’inquinamento acustico dei BESS che a questo punto sarà generato da

2.100 ventole di raffreddamento (10 per container) e quello luminoso in quanto gli impianti, di notte,

saranno illuminati a giorno per motivi di sicurezza. Su quest’ultimo aspetto, la sicurezza, abbiamo

rimarcato le nostre perplessità date dalla vicinanza degli impianti alle abitazioni ed al rischio incendio

sorgendo, uno degli impianti, su una strada di difficile accesso ai mezzi dei VVF. L’incontro è servito per

accordare i suoni con tutti i vari rappresentanti dei comitati presenti, con i quali c’è stato direi subito “un

colpo di fulmine” dando così vita a una COALIZIONE INTERREGIONALE denominata TESS (Transizione

Energetica Senza Speculazione). Tutti i Comitati e Associazioni hanno duramente lavorato e consegnato,

nei giorni scorsi, un documento tecnico scientifico utile a coadiuvare la Regione Toscana nell’individuazione

di un percorso sostenibile, nel rispetto degli obbiettivi da raggiungere, in tema di energie rinnovabili. La

Regione Toscana è infatti chiamata ad esprimersi sulle aree idonee e NON idonee dal cosiddetto Decreto

Aree Idonee, pubblicato in GU il 02/07/24, legiferando entro i primissimi giorni del 2025. La coalizione TESS,

che a questo punto raccoglie centinaia e centinaia di persone residenti in Toscana, Emilia-Romagna e Lazio,

ha dato la propria disponibilità a Monia Monni, a sedersi al tavolo tecnico che si costituirà a breve.

Insomma: crescono gli impianti ma cresce anche la voglia e l’impegno dei singoli cittadini a non

sottostare passivamente alle speculazioni economiche, operate a discapito di Ambiente e Paesaggio

Di seguito le sigle che attualmente hanno aderito al TESS:

Club Alpino Italiano GR Toscana

Club Alpino Italiano – Firenze

Italia Nostra Toscana APS

Italia Nostra Firenze

Italia Nostra Arezzo

Italia Nostra Forlì

Italia Nostra Cesena

Italia Nostra Valmarecchia

I Cammini di Francesco in Toscana

WWF Forlì-Cesena

WWF Rimini

LIPU Firenze

ProNatura Firenze

L’Altritalia Ambiente

Gruppo di Intervento Giuridico

Gufi – Gruppo Unitario Foreste Italiane

Amici della Terra

Associazione Altura per la Tutela degli Uccelli Rapaci e dei loro Ambienti –

ODV

Associazione Atto Primo Salute Ambiente Cultura ODV

Appennino Sostenibile (Appennino Aretino, Val Tiberina e Montefeltro)

Apuane Libere

Associazione Al di là del Fosso – A’d là dé Foss (Pennabilli, RN)

Comitato Alberi Empoli Viale IV Novembre (Empoli, FI)

Comitato Ambiente e Salute Tuscia (Farnese, VT)

Comitato Gioconda Valmarecchia

Comitato no eolico industriale di Firenzuola (Firenzuola, FI)

Comitato per la Salvaguardia di Postignano (Fauglia, PI)

Comitato per la Tutela del Crinale Mugellano – Crinali liberi (Mugello, FI)

Comitato Pro-Montauto (Manciano, GR)

Comitato Salviamo l’Appennino Faentino-Forlivese

Crinali Bene Comune (Valmarecchia, Appennino Aretino-Romagnolo,

Montefeltro, Alta Val Tiberina)

MaremmAttiva (Pitigliano-Sorano, GR)

Mountainwilderness Italia

Movimento per la Terra

Non Una di Meno Mugello (Mugello, FI)

Terre Val di Cornia (Piombino, LI)

