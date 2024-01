Home

Nascita del Partito Comunista d’Italia e centenario morte di Lenin, le commemorazioni di Rifondazione

18 Gennaio 2024

Livorno 18 gennaio 2024 – Nascita del Partito Comunista d’Italia e centenario morte di Lenin, le commemorazioni di Rifondazione

Domenica di iniziative a Livorno per la ricorrenza della nascita del Partito Comunista d’Italia, fondato al Teatro San Marco il 21 gennaio 1921, e della morte di Vladimir Lenin, avvenuta il 21 gennaio del 1924. La federazione livornese del Partito della Rifondazione Comunista ha infatti organizzato una seria di eventi in collaborazione con PRC nazionale, PRC regionale e con i Giovani Comunisti/e.

Si inizia alle 10. 00 al Cimitero Comunale dei Lupi, dove una delegazione porterà dei fiori alle lapidi di Ilio “Dario” Barontini, di Edda Fagni, e di altre figure di rilievo della storia del comunismo livornese.

Alle 14. 30, presso il Teatro San Marco, sarà la volta della tradizionale commemorazione della nascita del Partito Comunista d’Italia, fondato proprio dentro lo storico teatro nel quartiere livornese della Venezia.

Una nuova bandiera di Rifondazione sarà issata come di rito, prendendo il posto della vecchia, per continuare a sventolare fino al prossimo 21 gennaio. Saranno presenti il segretario nazionale Maurizio Acerbo, il segretario regionale Alessandro Favilli e il segretario livornese Marco Chiuppesi.

Per l’occasione arriveranno in città delegazioni di Rifondazione e dei Giovani Comunisti/e da Pisa, Pistoia; Lucca, dalla Versilia, dalla Spezia, da Piombino e Grosseto, oltre che da altri territori della Toscana.

Alle16. 30 le celebrazioni proseguiranno presso la Federazione di Via Modigliani 29/A, a due passi dal distretto sanitario di via Fiera di Sant’Antonino.

La sede, che è stata ristrutturata da poco, ospiterà il dibattito 21 Gennaio 1924-21 Gennaio 2024 – Lenin visse, Lenin vive, Lenin vivrà. Il titolo riprende la poesia Canzone della gioventù comunista di Vladimir Vladimirovič Majakovskij; il celebre scrittore russo che fin da giovanissimo aderì agli ideali rivoluzionari e che è stato uno dei protagonisti delle avanguardie letterarie del primo ‘900.

All’incontro parteciperanno Maurizio Acerbo, la co-coordinatrice regionale dei Giovani Comunisti/e Elena D’Ambrosio, il coordinatore nazionale dei Giovani Comunisti/e Paolo Bertolozzi, e Alessandro Favilli; a moderare il dibattito Viviana Coppini della segreteria livornese. Il bar adiacente alla Federazione sarà aperto per l’occasione. L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook nazionale.

Così il segretario della Federazione livornese del Partito della Rifondazione Comunista Marco Chiuppesi: «La nostra non è una commemorazione rituale, ma l’affermazione per il mondo di oggi e domani degli ideali profondi che animarono la rivoluzione russa e che mossero i fondatori del PCd’I: quelle idee sono più che mai attuali in un’epoca di guerre e sfruttamento capitalista».

