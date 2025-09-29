Home

Nasconde droga in un canneto, arrestato 35enne tunisino con 7 etti di droga

29 Settembre 2025

Nasconde droga in un canneto, arrestato 35enne tunisino con 7 etti di droga

Livorno 29 settembre 2025

La polizia di stato di Livorno arresta un uomo trovato in possesso di 700 grammi di sostanza stupefacente.

Da giorni avevano notato un sospetto “armeggio” nel piazzale del parcheggio pubblico di via delle Cateratte.

Così, gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Livorno hanno deciso di approfondire la strana situazione, sottoponendo ad un controllo l’autovettura con a bordo il soggetto – un 35enne di origine tunisina – che, pochi istanti prima, era stato visto avvicinarsi in un determinato punto vicino ad un canneto per lasciare o prelevare qualcosa: movimenti registrati dagli uomini della Squadra Mobile lì appostati per tutta la mattinata.

In effetti, ben in evidenza sopra il cruscotto del mezzo, veniva trovata una tazzina da caffè con dentro 15 “palline” di cellophane di colore diverso: quelle blu, otto, contenevano eroina, le bianche, sette, cocaina, per un peso complessivo di 8 grammi circa.

Gli iniziali sospetti degli investigatori che in quel canneto il 35enne non si fosse avvicinato casualmente, trovavano conferma con le ulteriori 65 “palline” lì rinvenute e confezionate in modo analogo a quelle scoperte all’interno dell’autovettura: altra cocaina ed eroina, dunque, per altri 43 grammi di peso complessivo.

La perquisizione dell’abitazione dell’uomo si rendeva, pertanto, inevitabile. Il grosso dello stupefacente, infatti, veniva trovato lì. Sul tavolo di cucina il personale della Squadra Mobile rinveniva una sacca di tela blu contenente 9 involucri in cellophane trasparente bianco contenenti altri tre etti circa di cocaina; ovuli di eroina per un peso complessivo di 80 grammi; altri 220 grammi di eroina suddivisi in vari involucri in cellophane trasparente blu; altre 42 “palline” di eroina dentro un barattolo di noccioline per ulteriori 25 grammi di sostanza stupefacente di quel tipo; le restanti dosi erano variamente contenute in pacchetti di sigarette e di gomme da masticare.

Tutta la sostanza stupefacente – risultata pesare quasi sette etti (oltre 360 grammi di eroina, 330 di cocaina), unitamente ad un bilancino di precisione e ad un migliaio di euro in contanti – ritenuto dagli investigatori il provento della presunta attività di spaccio posta in essere dal tunisino, già gravato da precedenti specifici – veniva posta sotto sequestro ed il 35enne associato alla Casa Circondariale “Le Sughere” di Livorno in regime di custodia cautelare a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le risultanze delle attività eseguite e degli elementi probatori acquisiti, comunque, saranno vagliate dal Giudice preposto precisando che, per il principio d’innocenza che vige nel nostro ordinamento, la responsabilità delle persone sottoposte ad indagine sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

A partire dallo scorso mese di giugno, nel capoluogo, sono stati 9 gli arresti in flagranza eseguiti dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Livorno nei confronti di altrettanti presunti spacciatori, grazie ai costanti servizi di prevenzione e repressione degli illeciti riguardanti le sostanze stupefacenti fortemente voluti dal Questore di Livorno, e che andranno avanti anche nei prossimi mesi.