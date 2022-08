Home

Provincia

Rosignano

Castiglioncello

Nasconde la droga in casa della compagna minorenne, arrestato dai carabinieri

Castiglioncello

18 Agosto 2022

Nasconde la droga in casa della compagna minorenne, arrestato dai carabinieri

Rosignano (Livorno) 18 agosto 2022 – Nasconde la droga in casa della compagna minorenne, arrestato dai carabinieri

I carabinieri di Rosignano durante un controllo presso la stazione, hanno fermato un furgone con due persone a bordo. Dall’attento lavoro degli uomini dell’Arma, venivano rinvenuti e sequestrati 22 grammi di hashish e 23 semi di canapa

A seguito del ritrovamento della droga, per i due è scattata la perquisizione domiciliare. L’esito all’indirizzo di residenza del sospettati dava esito negativo

Alla luce di quanto emerso entrambi sono stati denunciati per detenzione di droga

I carabinieri però, dai successivi accertamenti, hanno notato che uno dei due giovani, un 20enne di origine moldava, aveva la residenza a Rosignano ma, era domiciliato presso un appartamento nella frazione di Castiglioncello.

Per il 20enne moldavo è scattata così la seconda perquisizione domiciliare.

Gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato:

67 grammi di hashish, 4 involucri di marijuana, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico usato per tagliare la droga e 200 euro in contanti

Per il 20enne è scattato l’arrestato da parte dei carabinieri per traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Per la compagna che condivideva con lui l’appartamento; una minore di 17enne disoccupata è scattata la denuncia

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin